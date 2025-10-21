Lắp SIM vào điện thoại mới, người phụ nữ bất ngờ nhận được hàng loạt tin nhắn trừ tiền từ ngân hàng, hơn 200 triệu trong tài khoản bị rút sạch

Ảnh minh họa

Một vụ lừa đảo mạng nghiêm trọng vừa được ghi nhận tại Lucknow (Ấn Độ), khi bà Kiran Agrawal, cư dân Vaibhav Enclave, Indira Nagar, bị rút mất 700.000 rupee (khoảng hơn 200 triệu đồng) từ tài khoản ngân hàng sau khi điện thoại di động bị hack.

Sau khi phát giác sự việc, bà đã nộp đơn khiếu nại tại Đồn Cảnh sát Tội phạm mạng Lucknow.

Theo đơn trình báo, bà Kiran có tài khoản tiết kiệm tại Ngân hàng Union Bank of India, chi nhánh Gomti Nagar. Ngày 22/8/2025, điện thoại của bà gặp sự cố mất sóng, nhưng gia đình ban đầu không để ý.

Đến ngày 29/8, khi chồng bà — ông Manoj Agrawal — lắp SIM của vợ vào một chiếc điện thoại mới, hàng loạt thông báo trừ tiền từ ngân hàng liên tiếp được gửi đến, cho thấy đã có các giao dịch trái phép phát sinh.



Do thời điểm đó ngân hàng đang nghỉ lễ, họ không thể kiểm tra số dư tài khoản ngay. Đến ngày 1/9, khi cập nhật sổ tiết kiệm, vợ chồng bà Kiran phát hiện rằng trong khoảng 1 tuần từ 22/8 đến 1/9, kẻ gian đã thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền trực tuyến đến các tài khoản khác nhau, tổng cộng lên tới 700.000 rupee.

Thanh tra Đồn Cảnh sát Tội phạm mạng Lucknow xác nhận vụ việc đã được khởi tố theo Đạo luật Công nghệ thông tin (IT Act) và các điều khoản liên quan đến gian lận. Cơ quan điều tra đang làm việc với ngân hàng Union Bank để truy xuất chi tiết các tài khoản đã nhận tiền bất hợp pháp.

Ông Manoj Agrawal nhấn mạnh rằng vợ ông chưa từng chia sẻ bất kỳ thông tin ngân hàng bảo mật nào, cũng không sử dụng Internet Banking hay UPI, cho thấy điện thoại bị hack là nguyên nhân duy nhất dẫn đến vụ việc.