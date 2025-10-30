Con trai nuốt miếng vàng của mẹ vào bụng và cái kết

Sin Chew Daily đưa tin rằng cậu bé 11 tuổi, đến từ tỉnh Giang Tô của Trung Quốc, đã nuốt miếng vàng hình hạt đậu 10g của mẹ mình.

Mẹ của cậu bé, cô Ji, đã mua miếng vàng trực tuyến vào ngày 17/10 với giá 10.000 Nhân dân tệ (37 triệu đồng), theo Sina Finance.

Sau khi Ji nhận được vàng vào ngày 22/10, con trai cô bắt đầu chơi với nó vì cậu bé muốn "tập lưỡi".

Miếng vàng được phát hiện trong bụng cậu bé.

Ji đang giặt quần áo trên ban công thì con trai nói với cô rằng cậu đã nuốt miếng vàng. Tuy nhiên, cô ấy nhắc nhở con trai không được đi vệ sinh bên ngoài vì phân của con rất "đắt tiền".

Sau khi chờ đợi 5 ngày và kiểm tra phân của con trai từ hai lần đi ngoài, Ji vẫn không thể tìm thấy miếng vàng của mình.

Vào ngày 26/10, cô quyết định đưa con trai đến Bệnh viện Nhân dân Côn Sơn.

Cậu bé được chẩn đoán có dị vật trong bụng nhưng không có triệu chứng như đau bụng và nôn mửa.

Sin Chew Daily đưa tin rằng, miếng vàng đã được thải ra ngoài vào ngày 26/10. Bài đăng trên mạng xã hội của Ji về vụ việc đã thu hút hơn 500.000 lượt xem.