Quốc gia này sở hữu kho vàng “ngủ quên” gần 35.000 tấn, trị giá 3,8 nghìn tỷ USD

Trong một đoạn quảng cáo cho thương hiệu trang sức Tanishq, Sachin Tendulkar - huyền thoại cricket giải thích lý do tại sao người dân Ấn Độ nên đổi vàng cũ lấy trang sức mới.

"Ấn Độ nhập khẩu gần như toàn bộ vàng. Nhưng nếu bạn đổi vàng cũ (lấy trang sức mới), thì sẽ không cần phải nhập khẩu vàng nữa. Điều này sẽ giúp đất nước chúng ta mạnh mẽ hơn", Tendulkar cho biết, hướng đến 3 nhóm đối tượng khác nhau: những người theo dõi cricket, những người mua vàng, và những người trong cộng đồng kinh tế và tài chính.

Nhập khẩu vàng tăng cao làm gia tăng thâm hụt thương mại hàng hóa của Ấn Độ, đồng nghĩa với việc Ấn Độ phải trả bằng ngoại tệ nhiều hơn số tiền họ nhận được từ xuất khẩu. Việc gia tăng thâm hụt này gây áp lực lên đồng rupee Ấn Độ, khiến hàng hóa và dịch vụ nước ngoài trở nên đắt đỏ hơn đối với người Ấn Độ.

Ấn Độ chỉ đứng sau Trung Quốc về nhu cầu vàng. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), trong khi người tiêu dùng Trung Quốc mua 857 tấn vàng vào năm 2024, người Ấn Độ mua 803 tấn. Trong 15 năm qua, hai quốc gia này luôn chiếm hơn một nửa nhu cầu vàng của người tiêu dùng toàn cầu.

Nhưng đây chỉ là nhu cầu vàng hàng năm. Theo các nhà kinh tế Upasna Chachra và Bani Gambhir của Morgan Stanley, các hộ gia đình Ấn Độ sở hữu 34.600 tấn vàng tính đến cuối tháng 6/2025. Và với mức giá cao kỷ lục, số vàng này có giá trị khoảng 3,8 nghìn tỷ đô la - tương đương 89% GDP của Ấn Độ.

Lần cuối cùng một nhân vật có ảnh hưởng lớn cảnh báo người dân Ấn Độ về những tác hại của việc liên tục nhập khẩu vàng là hơn một thập kỷ trước, khi Raghuram Rajan còn là thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI).

Vào thời điểm đó, các hộ gia đình đang tích cực mua vàng để tránh lạm phát do giá cả tăng nhanh. Trên thực tế, dữ liệu của WGC cho thấy nhu cầu tiêu dùng vàng của người dân Ấn Độ đã giảm gần 20% so với khoảng 15 năm trước. Điều này một phần là do RBI áp dụng khuôn khổ mục tiêu lạm phát linh hoạt, giúp giảm mạnh lạm phát bán lẻ trung bình từ gần 10% trong năm 2012-2013 xuống mức dự kiến ​​là 2,6% trong năm tài chính hiện tại.

Xu hướng tiết kiệm dưới dạng trang sức bằng vàng và bạc cũng thể hiện điều này: từ 1,1% tổng tiết kiệm trong năm 2011-2012 xuống 0,7% trong năm 2020-2021, 0,8% trong năm 2022-2023, và trở lại 0,7% trong năm 2023-2024.

Nếu nhu cầu vàng của người Ấn Độ đã giảm trong những năm qua, tại sao Tanishq lại thuê Tendulkar để “nhắc nhở” người dân về lý do tại sao việc giảm nhập khẩu vàng lại có lợi cho nền kinh tế Ấn Độ? Câu trả lời chính là giá vàng tăng cao, khiến các hộ gia đình sở hữu kim loại quý này trở nên khá giàu có.

Một loạt các yếu tố - sự bất ổn do cuộc chiến thuế quan của Hoa Kỳ, tác động tiềm tàng của nó đối với tăng trưởng kinh tế và lạm phát, rủi ro địa chính trị và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới - đã khiến giá vàng tăng nhanh hơn nhiều so với dự kiến ​​của các nhà phân tích.

Giá vàng đã vượt mốc 100.000 Rupee/10 gram vào đầu năm nay vào tháng 4 và tiến tới mức 1,300.000 Rupee. Mức giá này đã tăng hơn 50% so với năm ngoái.

Sự gia tăng đột biến này đã ảnh hưởng đến khả năng mua vàng của người dân Ấn Độ, gây thiệt hại cho các nhà kim hoàn, khiến việc đổi vàng cũ lấy trang sức mới trở thành một đề xuất kinh doanh hấp dẫn, đặc biệt là trong mùa lễ hội.

Tác động của việc giá vàng tăng cao đáng kể đang thể hiện rõ trong dữ liệu thương mại của Ấn Độ. Dữ liệu được công bố hôm tuần trước cho thấy mặc dù nhập khẩu vàng trong tháng 9 tăng vọt lên 9,62 tỷ USD từ 4,65 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn giảm 9% trong nửa đầu năm tài chính 2025-2026.

"Một phần nguyên nhân khiến nhập khẩu vàng tăng cũng đến từ nhu cầu đầu tư tăng cao, với đà tăng vượt trội của giá vàng. Nhập khẩu bạc cũng tăng (1,3 tỷ đô la trong tháng 9 so với 452 triệu đô la trong tháng 8), và bạc cũng đang trở thành một lựa chọn đầu tư nổi bật", Gaura Sen Gupta, Chuyên gia Kinh tế Trưởng của Ngân hàng IDFC FIRST, cho biết.

Theo IndianExpress