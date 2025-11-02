Bé gái 13 tuổi mất tích được tìm thấy trong chiếc hộp phủ vải ở tầng hầm một ngôi nhà

Mới đây, tin tức vể một cô bé 13 tuổi biến mất không một dấu vết từ East Baton Rouge Parish, Louisiana (Mỹ) và sau đó được tìm thấy ẩn náu trong một chiếc hộp phủ tấm vải ở tầng hầm tại Pittsburgh đã gây chấn động dư luận. Đây là trường hợp điển hình cho thấy nguy cơ từ việc sử dụng mạng xã hội và những hiểm hoạ từ nạn buôn người đối với trẻ em.

Ảnh minh hoạ

Vụ án bắt đầu khi cô bé này mất tích sau khi gửi một thông điệp qua Snapchat. Cuộc điều tra kéo dài một tuần lễ đã được mở ra nhờ sự phối hợp của cảnh sát và U.S. Marshals, theo như thông tin từ kênh tin tức WAFB.

Ki-Shawn Crumity, 26 tuổi, đã bị bắt tại nhà riêng ở Davis Avenue sau khi SWAT thực hiện lệnh khám xét. Cô bé được phát hiện trong tình trạng bị giấu kín dưới tầng hầm.

Một người đàn ông khác, Ronald Smith (62 tuổi, New Orleans), đã bị bắt giữ tại Columbus, Georgia, với các cáo buộc bắt cóc và góp phần vào việc làm trẻ vị thành niên phạm tội.

Cảnh sát cho biết, cô bé đã gặp Crumity qua Snapchat. Y được cáo buộc đã dụ dỗ cô bé với lời hứa giúp cô được "nhận nuôi bởi một người lớn đáng tin cậy", theo một đơn tố cáo được CBS News tiếp cận. Smith cùng một người đàn ông khác được cho là đã đưa cô bé từ Baton Rouge đến Georgia và sau đó cho lên một chuyến xe buýt Greyhound tới Pittsburgh.

Khi đến trạm xe buýt ở Washington D.C., cô bé đã gặp một người phụ nữ và được hỏi liệu có cần giúp đỡ. Cô bé đồng ý và đã nhắn tin cho Crumity, nói rằng cô sẽ mang theo một người bạn đến Pittsburgh.

2 nghi phạm đã bị bắt giữ

Khi họ đến Pittsburgh, cảnh sát cho biết cô bé, người phụ nữ và Crumity đã cùng ngủ trên cùng một chiếc giường trong tầng hầm của ngôi nhà trên Đại lộ Davis.

Theo nội dung đơn tố cáo, Crumity đã cung cấp cho cô bé các sản phẩm ăn chứa cần sa và rượu, đồng thời tấn công tình dục cô "ít nhất một hoặc hai lần mỗi ngày" trong suốt tuần lễ cô ở đó.

Cô bé đã nói với các nhà điều tra rằng Crumity thừa nhận "anh ta biết cô ấy là một người bỏ trốn" và "anh ta sẽ gặp rắc rối".

Vào thứ Năm (30/10), FBI đã cấp lệnh khám xét và ngôi nhà đã bị đột kích bởi đội đặc nhiệm cảnh sát sau khi Đơn vị Nạn nhân Đặc biệt của cảnh sát Pittsburgh nhận được báo cáo từ Dịch vụ Cảnh vệ Hoa Kỳ về một trẻ vị thành niên mất tích từ Louisiana.

Cô bé sau đó đã chia sẻ rằng cảm giác được ở bệnh viện sau khi được giải cứu là "cảm giác an toàn nhất mà cô từng cảm nhận.

Đại diện Tổng chưởng lý Louisiana, Liz Murrill, tỏ ra rất tự hào về nhóm điều tra của LBI trong việc giúp tìm ra cô bé. Bà phát biểu: "Cô bé đã bị tán tỉnh, lợi dụng và sau đó bị lạm dụng tình dục bởi những kẻ xa lạ tìm thấy cô trên mạng. Đây chỉ là một trong nhiều ví dụ về nguy hiểm của mạng xã hội và nạn buôn người."

Crumity đối mặt với một loạt các cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm mua bán người, tấn công tình dục theo luật định, giao cấu bất đồng ý muốn, tấn công tình dục và cung cấp rượu cho người vị thành niên. Hiện anh ta đang bị giam giữ không có quyền bảo lãnh tại Nhà tù Quận Allegheny.

Các quan chức cho biết thêm rằng, những vụ bắt giữ khác và các cáo buộc bổ sung có thể được đưa ra khi cuộc điều tra tiếp tục được mở rộng.

Nguồn: The Guardian