Bê bối chấn động Hàn Quốc: Chủ tịch Tập đoàn CJ bị tố “tuyển phi” cho những buổi thác loạn thâu đêm, lời mời bí ẩn và quy trình tuyển chọn không tưởng

Theo bài báo, trong khi CJ nổi tiếng toàn cầu với hàng chục chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc, bản thân ông Lee lại bị cáo buộc tổ chức những buổi "tuyển phi" để tuyển chọn phụ nữ tham gia các bữa tiệc xa hoa và kín đáo.

CJ Entertainment là đế chế đứng sau 34 chương trình tuyển chọn ngôi sao, thần tượng đình đám như Superstar K, Produce 101, Idol School, Girls Planet, Boys Planet,... tạo ra hàng loạt nhóm nhạc hàng đầu K-Pop như I.O.I, Wanna One, IZ*ONE, Kep1er, ZEROBASEONE. Tuy nhiên, một số chương trình như Produce X 101 từng dính bê bối gian lận gây rúng động.

Lời mời bí ẩn tựa “Squid Game”

Dispatch tiết lộ, Chủ tịch Lee Jae Hyun có "thú vui tuyển chọn riêng" khi tìm kiếm phụ nữ từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm tiếp viên karaoke, streamer, influencer cho đến các nghệ sĩ vô danh, để góp mặt trong những bữa tiệc bí mật.

Nhiều nhân chứng kể lại, họ nhận được lời mời tham dự một "DJ Party" qua tin nhắn, và nhanh chóng nhận ra đây là buổi tiệc do chính ông Lee Jae Hyun chủ trì. "Mọi thứ diễn ra bí mật như một nhiệm vụ 007," một người tham gia kể lại.

Tin nhắn từ "quản lý" - người phụ trách tuyển chọn khách nữ - được Dispatch thu thập có nội dung: "Xin chào, tôi liên hệ để xác nhận lịch gặp mặt ngày mai. Nếu có thay đổi xin báo lại. Hẹn gặp tại Cheongdam-dong XXX."

Quy trình "tuyển phi" khắc nghiệt

Quy trình tuyển chọn được mô tả là vô cùng khắt khe, gồm 4 vòng. Các cô gái phải trải qua các bước sau: Gặp mặt trực tiếp tại một quán cà phê ở Cheongdam-dong để đánh giá ngoại hình (thường khoảng 4-6 người cùng lúc). Sau đó, họ được đặt biệt danh, thỏa thuận thù lao và cuối cùng là thông báo về thời gian và địa điểm chính thức được gửi qua ứng dụng KakaoTalk.

Quản lý còn có những hướng dẫn chi tiết về trang phục: "Mặc đồ đen, đi tất da chân, đi giày cao gót trên 9cm, để tóc xõa."

Theo Dispatch, địa điểm đầu tiên khách nữ được đưa tới là một phòng khám cũ ở Gangnam để xét nghiệm Covid-19.

Sau đó, họ tiếp tục nhận tọa độ mới để di chuyển. "Có tới 3 lần thay đổi địa điểm, cứ như đang tham gia một nhiệm vụ mật," một nhân chứng chia sẻ. Việc di chuyển bí mật qua nhiều nơi (từ bệnh viện, phòng tranh, tới sân thượng) đều được chỉ dẫn bằng tin nhắn và hình ảnh thay vì địa chỉ chính xác.

Các địa điểm thay đổi liên tục

Một phụ nữ (tạm gọi là D) từng tham gia nhiều lần tiết lộ có sự phân loại "thành viên cố định" và "gương mặt mới". Cô D bày tỏ khát khao được vào nhóm cố định vì sẽ được mời tham dự thường xuyên, và nhắn với bạn bè:

"Ngày mai nhất định mình phải thành cố định. Từ Trung cung lên Hoàng hậu. Mình phải luyện tập để tỏa sáng."

Những người được "ưu ái" có thể nhận tới 10 triệu won (khoảng 180 triệu đồng) cho 3 ngày tiệc.

Chuyện gì xảy ra trong những bữa tiệc?

Tại buổi tiệc, khách mời phải nộp điện thoại và tham gia các màn trò chuyện xã giao. Sau đó, họ di chuyển sang một không gian có sân khấu DJ và karaoke, nơi họ phải lần lượt trình diễn những điệu nhảy gợi cảm, được so sánh với "nhảy 19+" trên các nền tảng livestream.

Đỉnh điểm là khi ông Lee Jae Hyun trực tiếp đứng tại bàn DJ khoảng một giờ, trong tiếng hò reo từ các "thành viên cố định".

Về thù lao, một người tham dự cho biết: "Mỗi tiệc có khoảng 7-8 phụ nữ. Chủ tịch chi 2 triệu won (khoảng 37 triệu đồng) cho mỗi người, nhưng quản lý giữ lại 500.000 won (khoảng 9 triệu đồng), còn lại 1,5 triệu won (khoảng 28 triệu đồng) được phát trong phong bì tiền mặt."

Dispatch cho biết họ có bằng chứng về các giao dịch tiền mặt này. Chỉ riêng chi phí thù lao đã lên tới hơn 16 triệu won (khoảng 300 triệu đồng) cho một buổi tiệc. Tổng chi phí cho mỗi tiệc, bao gồm rượu, địa điểm và an ninh, có thể vượt 20 triệu won (khoảng 375 triệu đồng). Cá biệt, có tuần ông Lee tổ chức tới 2-3 lần.

Sự việc này đặt ra mâu thuẫn lớn về giá trị doanh nghiệp. Trong khi CJ là tập đoàn nhắm tới khách hàng nữ, từ các show audition đến chuỗi cửa hàng làm đẹp Olive Young (76% khách hàng là nữ) thì Chủ tịch của tập đoàn lại bị cáo buộc "đối xử với phụ nữ như món hàng" thông qua các tiêu chuẩn như "mảnh mai, tất da chân, giày cao gót".

Dispatch kết luận, hành vi của lãnh đạo CJ không chỉ là sở thích cá nhân mà còn đi ngược hoàn toàn với giá trị mà tập đoàn theo đuổi, đặt ra vấn đề nghiêm trọng về trách nhiệm doanh nghiệp và đạo đức lãnh đạo.

Nguồn: Dispatch