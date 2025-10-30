Con trâu khổng lồ có giá hơn 68 tỷ đồng

Pushkar Mela là một trong những sự kiện văn hóa được mong đợi nhất ở Ấn Độ, được tổ chức hàng năm tại Puskar, Rajasthan. Lễ hội thu hút du khách, nhiếp ảnh gia và người đấu giá động vật từ khắp cả nước. Năm nay, hội chợ đặc biệt hơn nữa nhờ Anmol, một chú trâu Muurah tuyệt đẹp, nặng 1500 kg đến từ Haryana. Nhưng chưa hết. Chú trâu này có giá 23 crore rupee (68,5 tỷ đồng)! Vâng, bạn đọc đúng rồi đấy!

Giá cả và vẻ đẹp của con trâu này đã khiến mọi người tò mò và thích thú. Hãy cùng tìm hiểu xem điều gì khiến Anmol (nghĩa là vô giá) vì sao đáng giá từng đồng.

Anmol là giống trâu gì?

Với những ai chưa biết, Anmol là một chú trâu đực 8 tuổi. Nó cao lớn, có một màu đen nhánh. Chú trâu Murrah thuần chủng này đến từ huyện Sirsa, Haryana và nặng khoảng 1.500 kg.

Ông Gill, chủ nhân của chú trâu, thường xuyên mang nó đến tất cả các sự kiện chăn nuôi lớn. Chú trâu này đã từng xuất hiện tại các hội chợ Pushkar trước đó và Hội chợ Nông dân Toàn Ấn Độ ở Meerut. Anmol luôn gây ấn tượng mạnh và thu hút đông đảo khán giả cũng như sự chú ý của giới truyền thông mỗi khi xuất hiện.

Anmol có giá lên tới 68,5 tỷ đồng.

Tại sao Anmol lại đắt như vậy?

Anmol không phải là một con trâu bình thường! Anmol được định giá hàng chục crore rupee. Nghe có vẻ vô lý, nhưng một khi bạn hiểu lý do, bạn sẽ không còn nghi ngờ gì về giá trị của nó nữa.

Giống trâu cao cấp: Trâu Murrah nổi tiếng không chỉ ở Ấn Độ mà còn vượt ra ngoài biên giới nhờ năng suất sữa cao, sức mạnh và đặc điểm sinh sản thuận lợi. Trâu Anmol còn được mệnh danh là "Murrah thuần chủng", điều này càng làm tăng giá trị của chúng.

Kích thước: Anmol nặng 1.500 kg và có lẽ là dòng dõi xuất sắc. Điều này làm tăng giá trị di truyền quý hiếm của nó.

Bán tinh dịch: Tinh dịch của Anmol vẫn rất được ưa chuộng cho mục đích thụ tinh nhân tạo và nhân giống. Theo nhiều báo cáo, tinh dịch được thu thập hai lần mỗi tuần; mỗi lần có giá trị khoảng 250 rupee Ấn Độ, có thể được sử dụng để phối giống cho hàng trăm con bò. Thu nhập hàng tháng từ việc này ước tính khoảng 4-5 lakh rupee (120-150 triệu đồng).

Giá trị nổi bật: Tại các sự kiện nổi tiếng như Pushkar Mela và các hội chợ gia súc khác, Anmol được đánh giá là một "ngôi sao". Được truyền thông đưa tin, độ phổ biến trên mạng xã hội và các bài báo đều góp phần làm tăng giá trị của nó.

Chi phí nuôi dưỡng: Việc nuôi một con vật thuần chủng như Anmol cũng tốn kém không kém. Chủ nhân của nó được cho là chi khoảng hơn 1000 USD mỗi ngày cho chế độ ăn uống. Thức ăn của nó bao gồm hạnh nhân, lựu, chuối, trứng, bơ ghee, đậu nành, ngô và cỏ xanh, cùng nhiều loại khác. Con vật được tắm hai lần một ngày bằng hỗn hợp dầu hạnh nhân-mù tạt để giữ cho cơ thể bóng mượt. Một con trâu thực sự cần được chăm sóc kỹ lưỡng.

Tuổi thọ: Tuổi thọ trung bình của trâu Murrah nếu được chăm sóc tốt có thể lên đến 25 năm. Tuy nhiên, Anmol có thể sống lâu hơn nếu được nuôi dưỡng với chế độ dinh dưỡng phong phú.

Pushkar Mela 2025 sẽ khai mạc hoành tráng vào ngày 30/10 và bế mạc vào ngày 5/11.