600.000 sản phẩm của Muji bị thu hồi vì nhiễm khuẩn

Sản phẩm bị ảnh hưởng là các phiên bản xịt tinh dầu phòng Woody và Green, cùng 9 loại khác, được bán ra từ tháng 9/2024 trở đi. Theo thông báo từ công ty, nhà sản xuất đã phát hiện lỗ hổng trong quy trình kiểm soát vệ sinh, dẫn đến việc sản phẩm bị ô nhiễm vi khuẩn.

Loạt xịt tinh dầu này có chứa các thành phần tinh dầu cam bergamot, cam ngọt, chanh, bạch đàn, giúp tạo cảm giác thư giãn, dễ ngủ. Vì vậy, sản phẩm đã được cộng đồng mạng ở Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) ưu ái đặt biệt danh “thuốc ngủ”, thu hút nhiều lượt thảo luận.

Ryohin Keikaku nhấn mạnh rằng vi khuẩn phát hiện chỉ là các loại vi khuẩn phổ biến trong môi trường sinh hoạt, nguy cơ gây hại sức khỏe cho người dùng rất thấp. Đến thời điểm hiện tại, công ty chưa nhận được bất kỳ phản ánh nào về ảnh hưởng sức khỏe từ khách hàng.

Người tiêu dùng có thể trả lại sản phẩm tại các cửa hàng Muji hoặc qua website chính thức để nhận hoàn tiền.

Nguồn: ETtoday