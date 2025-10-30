Cặp đôi yêu nhau cùng tử nạn khi đi chơi, sau vụ việc gia đình làm 1 việc khiến nhiều người ngỡ ngàng

Mới đây, câu chuyện một cặp đôi ở Malaysia đang yêu nhau còn rất trẻ không may gặp tai nạn dẫn đến tử vong đã khiến nhiều người không khỏi xót xa, thương cảm.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 chiếc xe đã xảy ra vào ngày 24 tháng 10 vừa qua ở bang Johor của Malaysia.

Cặp đôi Chang và Chong đã tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng.

Hôm đó, Sky Chang Ji Shiang, 20 tuổi đã chở bạn gái là Pang Chong Chong, 18 tuổi đi chơi với chiếc xe máy cậu mới mua. Tuy nhiên, đến khoảng 22h20 phút, khi đang đi trên đường Jalan Muar-Segamat thì chiếc xe đã va chạm với một phương tiện khác, gây ra một vụ tai nạn liên hoàn bao gồm 3 chiếc xe máy và 1 chiếc ô tô. Vụ việc đã khiến 4 người tử vong, trong đó có cặp đôi Chang và Chong. Cả hai đều bị thương nặng ở đầu và cơ thể, và được tuyên bố là đã tử vong tại hiện trường.

Hai nạn nhân tử vong khác, 19 và 20 tuổi, làm việc bán thời gian cùng nhau tại một tiệm cắt tóc ở Tangkak. Tờ The Star dẫn lời một cảnh sát cho biết tài xế và hành khách trên xe không bị thương. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Gia đình 2 bên đã làm đám cưới cho Chang và Chong để mong họ sẽ là vợ chồng ở thế giới bên kia.

Do Chang và Chong đã yêu nhau được 3 năm nên gia đình 2 bên đã quyết định tổ chức "đám cưới ma" cho cặp đôi, hy vọng họ sẽ trở thành vợ chồng và được sống hạnh phúc với nhau ở thế giới bên kia.

Xuất hiện khoảng 3.000 năm về trước trong văn hóa Trung Hoa, đám cưới ma" là một nghi lễ do người sống thực hiện để cho hai người đã khuất độc thân kết hôn với nhau, nhằm đảm bảo họ có bạn đời ở thế giới bên kia.

Ngày nay, nghi lễ này không còn phổ biến, kể cả ở Malaysia, nhưng một số gia đình tìm kiếm sự an ủi về mặt tình thần vẫn thực hiện nghi lễ này. Một buổi lễ cầu siêu chung đã được tổ chức tại nhà riêng của gia đình Chang ở Tangkak, Johor, nơi quan tài của họ được đặt cạnh nhau.

Các nhà cung cấp dịch vụ tang lễ nói với tờ New Straits Times rằng các nghi lễ tôn giáo diễn ra vào chiều ngày 26 tháng 10, sau đó là một đám cưới ma đơn giản vào tối hôm đó.