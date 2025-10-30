Nhật Bản vừa ghi nhận một con số vừa đáng buồn vừa đáng sợ

Một báo cáo của chính phủ Nhật Bản cho biết số người nộp đơn xin bồi thường lao động do rối loạn sức khỏe tâm thần trong năm tài chính 2024 đã đạt mức cao kỷ lục.

Sách trắng năm nay về "karoshi" - thuật ngữ tiếng Nhật để chỉ cái chết do làm việc quá sức - đã được thông qua tại cuộc họp Nội các vào thứ Ba (28/10).

Ảnh minh họa

Báo cáo cho biết 3.780 người cho biết họ mắc các vấn đề sức khỏe tâm thần do căng thẳng quá mức liên quan đến công việc và đã nộp đơn xin bồi thường lao động. Báo cáo cũng cho biết 1.055 người trong số những người nộp đơn này, cũng là con số cao nhất từ trước đến nay, được coi là đủ điều kiện nhận bồi thường.

Trong số những người nộp đơn có 202 trường hợp tự tử hoặc cố gắng tự tử. Báo cáo cho biết con số này phần lớn bằng hoặc tăng nhẹ so với 171 trường hợp trong năm tài chính 2010.

3.578 trường hợp còn lại, không liên quan đến tự tử, gấp khoảng 3,5 lần so với 1.010 trường hợp được báo cáo trong năm tài chính 2010. Xét theo giới tính, 1.930 là nữ, trong khi 1.648 là nam, đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp số lượng nữ vượt trội hơn nam. Nhân viên y tế và phúc lợi xã hội chiếm số lượng lớn nhất trong số những người nộp đơn.

Vấn nạn nhức nhối này đã "ám ảnh" Nhật Bản quá lâu

Chính phủ đã xem xét 3.494 trường hợp trong năm tài chính vừa qua để xác định điều kiện nhận bồi thường. Kết quả cho thấy 1.519 người, nhóm lớn nhất, nêu ra các vấn đề về mối quan hệ, chẳng hạn như vấn đề với sếp và đồng nghiệp hoặc khách hàng khó tính.

Sách trắng chỉ ra nhu cầu phân tích các yếu tố dẫn đến số lượng đơn xin bồi thường của người lao động do các vấn đề sức khỏe tâm thần ngày càng tăng và đưa ra các biện pháp chống lại tình trạng làm việc quá sức.

Bộ trưởng Y tế Ueno Kenichiro phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp Nội các rằng ông dự định sẽ nỗ lực hết mình với tinh thần trách nhiệm để xây dựng một xã hội không có "karoshi". Ông cho biết ông muốn mọi người tiếp tục làm việc trong tình trạng sức khỏe tốt và làm việc hiệu quả.

Nguồn: NHK