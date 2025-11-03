Xe tải đâm xuyên tường tầng 2 tòa nhà, hình ảnh đầu xe mắc kẹt giữa không trung gây sốc

Ngày 1 tháng 11, tại huyện Hạc Phong, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng. Một chiếc xe tải nhỏ trong lúc lưu thông đã đâm thủng tường nhà, nửa thân xe treo lơ lửng giữa không trung, suýt chút nữa là rơi xuống. May mắn thay, vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Trong hình ảnh có thể thấy, chiếc xe tải nhỏ này mắc kẹt bên ngoài bức tường lầu 2 của một tòa nhà, đầu xe chúi xuống đất, toàn bộ bức tường bị đâm thủng một lỗ lớn. Bên cạnh đó, có người dân đang cố gắng dùng thang để giải cứu, cảnh tượng vô cùng nguy hiểm.

Theo truyền thông Trung Quốc, cán bộ thôn địa phương cho biết, bức tường tại hiện trường vụ tai nạn nằm song song với mặt đường (nơi xe chạy). Nhận định ban đầu là do tài xế thao tác sai sót trong lúc lái xe dẫn đến va chạm. Sau khi tai nạn xảy ra, tình hình tại hiện trường rất nguy hiểm, nửa đầu chiếc xe tải nhỏ treo lơ lửng bên ngoài bức tường, có nguy cơ rơi xuống bất cứ lúc nào.

Đội Cứu hỏa huyện Hạc Phong sau khi nhận được tin báo đã lập tức cử người đến hiện trường xử lý. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng dây an toàn và thiết bị hỗ trợ, giải cứu thành công tài xế bị mắc kẹt ra ngoài an toàn. Hiện các cơ quan chức năng liên quan đã vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn.

Nguồn: ETtoday