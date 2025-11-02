Mắc kẹt trên đường ray, xe tải chở lê bị tàu hỏa đâm văng

Vụ tai nạn xảy ra tại làng Meteren ở miền trung Hà Lan vào khoảng 11h10 ngày 30/10.

Đoạn clip ghi lại cho thấy chiếc xe tải màu trắng và đen chở lê đang di chuyển qua đường ray thì bất ngờ lùi lại khi gặp một chiếc ô tô con.

Mắc kẹt trên đường ray, xe tải chở lê bị tàu hỏa đâm văng

Tuy nhiên, trong lúc tài xế cố gắng di chuyển thật nhanh để trở về nơi an toàn thì tiếng chuông báo động bắt đầu vang lên và rào chắn hai bên hạ xuống. Lúc này, phần đầu xe tải bị kẹt ở giữa đường ray xe lửa.

Trong cơn hoảng loạn, tài xế cố gắng di chuyển về phía trước, thậm chí còn làm hỏng hai rào chắn trong quá trình này. Vài giây sau, đoàn tàu chạy tới và đâm vào xe tải với tốc độ cao.

Phần thùng xe bị rách toạc khiến những quả lê bay vút lên không trung. Người lái tàu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đi qua đống đổ nát của xe tải.

Khoảnh khắc đoàn tàu đâm vào một chiếc xe tải đang mắc kẹt ở đường ray. Nguồn: Jam Press

Một người dân địa phương chứng kiến vụ tai nạn cho biết: "Có thiệt hại vật chất và người lái xe phải chịu rất nhiều áp lực, nhưng tôi mừng là chỉ có thương tích nhẹ được báo cáo".

Cơ quan giao thông vận tải chính phủ ProRail đã công bố đoạn clip để cảnh báo những người lái xe, tránh trường hợp tương tự xảy ra.

ProRail khuyên người lái xe nên phá vỡ rào chắn nếu bị kẹt vì tính mạng của họ luôn quan trọng hơn bất kỳ thiết bị nào.

Người phát ngôn cho biết: "Đoạn clip cho thấy mọi thứ có thể trở nên tồi tệ nhanh chóng như thế nào tại một giao lộ đường sắt .

Thà phá hủy một rào cản còn hơn là gây nguy hiểm đến tính mạng. Nếu bạn đang bị mắc kẹt giữa các rào cản: Hãy tiếp tục tiến lên".

Phần đầu tàu bị hư hỏng nặng. Nguồn: Jam Press

Người phát ngôn cho biết thêm rằng thiệt hại gây ra cho đường sắt trong trường hợp này cũng khá lớn.

Họ cho biết: "Cần phải thay thế 1km đường ray và việc sửa chữa sẽ tiếp tục cho đến tận cuối tuần".

Cảnh sát xác nhận có 5 người bên trong chiếc xe 10 bánh bị thương. Đoàn tàu cũng bị hư hỏng. Toàn bộ 400 hành khách trên tàu vào thời điểm đó đã được sơ tán khỏi đầu máy xe lửa bị hư hỏng và được đưa đến ga Den Bosch.

ProRail đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.