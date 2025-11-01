Quán cà phê đặt menu phục vụ “cà phê pha sữa mẹ” khiến khách hoang mang

Sergy Boy - quán cà phê phong cách hipster (phong cách bắt nguồn từ giới trẻ phương Tây, đặc biệt ở Mỹ và châu Âu, từ đầu thập niên 2000) nằm trên đường Collins, khu Docklands, Úc mới đây đã đặt tấm biển tại quầy thanh toán với nội dung:

“Hiện phục vụ cà phê pha cùng: Sữa hạnh nhân, sữa yến mạch, sữa không lactose. Tuần sau là cà phê pha cùng sữa mẹ.”

Đi kèm dòng chữ là mức giá “đắt xắt ra miếng”: thêm 5 AUD (khoảng 86.000 đồng) cho mỗi ly cà phê dùng “sữa mẹ”, gấp 10 lần phụ phí thường thấy (chỉ khoảng 0,5 AUD - khoảng 8.600 đồng - cho các loại sữa thay thế thông thường).

Tấm bảng khiến nhiều người giật mình

Thông báo này nhanh chóng lọt vào mắt một du khách từ Sydney khi anh ghé quán trong chuyến công tác tại Melbourne.

“Lúc đầu tôi thực sự tưởng họ nghiêm túc” người đàn ông chia sẻ. “Tôi hỏi nhân viên về dòng ‘sữa mẹ’ trong menu thì họ nhìn tôi khá ngạc nhiên, tưởng tôi muốn gọi cà phê pha sữa mẹ thật.”

Sau vài giây lúng túng, nhân viên giải thích rằng đó chỉ là trò đùa. Quán không hề phục vụ loại sữa đặc biệt này.

“Thật lòng, tôi cũng phải đọc lại lần hai mới tin chữ trên tấm bảng đó là thật.” vị khách nói thêm.

Việc sử dụng sữa mẹ để chế biến thực phẩm tuy từng được một số đầu bếp phương Tây thử nghiệm với lý do “độc lạ” hay “tự nhiên”, nhưng hầu hết giới chuyên môn đều khẳng định không nên. Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), sữa mẹ nếu không được lấy, bảo quản và xử lý đúng quy trình có thể bị nhiễm vi khuẩn hoặc virus, tương tự như bất kỳ loại sữa sống nào khác, và “có thể trở nên không an toàn để tiêu thụ”. Cơ quan này cũng nhấn mạnh rằng sữa mẹ chỉ nên dùng trong mục đích y tế, cụ thể là cho trẻ sơ sinh thiếu sữa chứ không có giá trị dinh dưỡng đặc biệt đối với người lớn.

Tạp chí y khoa BMJ (Anh) từng đăng bài cảnh báo rõ ràng rằng “việc người lớn tiêu thụ sữa mẹ là không được khuyến khích, vì rủi ro sức khỏe vượt xa bất kỳ lợi ích nào chưa được chứng minh”. Trong khi đó, các chuyên gia của MedicineNet cho biết sữa mẹ là “dịch cơ thể” có thể chứa virus như HIV, viêm gan B hoặc C nếu người cho không được sàng lọc kỹ và “người trưởng thành không thực sự cần sữa mẹ cho bất kỳ lợi ích sức khỏe nào”.

Về mặt pháp lý, nhiều quốc gia đều cấm dùng sữa mẹ làm nguyên liệu thực phẩm thương mại. Năm 2010, một nhà hàng ở London từng gây tranh cãi dữ dội khi rao bán kem làm từ sữa mẹ với tên “Baby Gaga”; chỉ vài ngày sau, cơ quan an toàn thực phẩm địa phương đã yêu cầu dừng bán ngay vì vi phạm quy định vệ sinh. Một trường hợp khác ở Thụy Sĩ - đầu bếp Hans Locher tuyên bố dùng sữa mẹ nấu món súp đặc trưng - cũng bị chính quyền Zurich buộc dừng vì “không đảm bảo an toàn thực phẩm”

Từ góc nhìn đạo đức và xã hội, ý tưởng “dùng sữa mẹ trong ẩm thực” bị xem là vượt ranh giới văn hóa và khó chấp nhận. Nhiều người cho rằng hành động này không chỉ phản cảm mà còn “thương mại hóa cơ thể phụ nữ”. Do đó, giới chuyên gia y tế thống nhất rằng sữa mẹ chỉ nên phục vụ đúng mục đích tự nhiên - nuôi dưỡng trẻ sơ sinh - chứ không nên dùng để chế biến món ăn cho người lớn, dù dưới bất kỳ hình thức sáng tạo ẩm thực nào.

