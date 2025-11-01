Hé lộ loạt ảnh hiếm chưa từng thấy chụp đám cưới Phổ Nghi - hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc

Thanh Triều, triều đại phong kiến cuối cùng và lớn mạnh của Trung Quốc, đã kết thúc trong bi kịch và hổ thẹn. Những năm cuối, quyền lực thực chất nằm trong tay Từ Hi Thái hậu với sự cai trị độc đoán, tàn bạo đối nội và nhu nhược đối ngoại, khiến dân chúng căm phẫn.

Hoàng đế Phổ Nghi lên ngôi khi chỉ mới 3 tuổi, trở thành vị vua bù nhìn cho một triều đại đang tan rã. Cuối cùng, vào năm 1912, trước sự uy hiếp của các võ tướng dưới trướng Viên Thế Khải, Phổ Nghi (Hoàng đế Tuyên Thống) buộc phải ban chiếu thoái vị để đổi lấy sự ưu đãi cho hoàng tộc.

Sự kiện này không chỉ đặt dấu chấm hết cho triều đại nhà Thanh kéo dài gần 300 năm, mà còn chính thức khép lại kỷ nguyên phong kiến Trung Quốc kéo dài hơn 2000 năm lịch sử.

Hoàng đế Phổ Nghi, tên đầy đủ là Ái Tân Giác La Phổ Nghi, là vị hoàng đế thứ 12 và là hoàng đế cuối cùng của triều đại Mãn Thanh nói riêng và của chế độ quân chủ trong lịch sử Trung Quốc nói chung.

Là vị vua cuối cùng của nhà Thanh, cuộc đời Phổ Nghi là một chuỗi thăng trầm bi kịch, gắn liền với những cột mốc lịch sử rung chuyển Trung Quốc. Ông không chỉ buộc phải chấm dứt cơ nghiệp hơn hai thế kỷ của tổ tông, mà còn là vị vua hiếm hoi từng bị vợ công khai ly hôn, báo hiệu một cuộc sống hôn nhân đầy bất hạnh.

Dù trải qua 5 bà vợ, người phụ nữ quan trọng nhất đời ông về mặt lịch sử chính là người vợ đầu tiên: Hoàng hậu Uyển Dung. Mặc dù kết cục của họ không hề có hậu, nhưng hôn lễ năm ấy lại là một sự kiện hoành tráng bậc nhất. Trong lễ cưới cuối cùng của một triều đại phong kiến, bậc quân vương vẫn dùng kiệu tám người khiêng để đón Uyển Dung bước vào Tử Cấm Thành rộng lớn, một nghi lễ xa hoa đối lập hoàn toàn với số phận bi kịch đang chờ đợi họ.

Ngày 30/11/1922, ông thành hôn với Quách Bố La Uyển Dung và lập bà làm Chính cung Hoàng hậu

Hoàng hậu Uyển Dung sở hữu nhan sắc kiêu sa, xinh đẹp, sinh trưởng trong gia quý tộc Mãn Thanh có tinh thần tự do, tân tiến. Bản thân bà cũng được tiếp xúc với văn hóa phương Tây từ nhỏ.

Năm 18 tuổi, Uyển Dung được gả cho Phổ Nghi, vị Vua bù nhìn của một triều Thanh đã sụp đổ. Mặc dù triều đình đã bị lật đổ, hoàng gia vẫn giữ được danh hiệu và đặc quyền tổ chức lễ thành hôn. Nhờ đó, ngày 30/11/1922, Uyển Dung chính thức bước vào Tử Cấm Thành, trở thành Hoàng hậu cuối cùng của triều đại vĩ đại nhưng đã mất quyền lực.

Trong ngày thành hôn của Hoàng đế, các bá quan văn võ tề tựu đông đủ ở cổng thành

Phòng tân hôn cho đêm động phòng của Hoàng đế và Hoàng hậu

Trong thời kỳ giao thời, búp bê Phương Tây đã vượt qua biên giới, du nhập vào Trung Quốc và trở thành trào lưu mới. Những món đồ chơi này đặc biệt được giới quý tộc và hoàng gia ưa chuộng, thể hiện sự tiếp nhận văn hóa, đồng thời là một biểu tượng hiện đại trong cuộc sống cung đình lúc bấy giờ.

Các vị Cách Cách, A Ca tham dự lễ cưới của vua Phổ Nghi

Hoàng hậu Uyển Dung trang nhã trong bộ lễ phục thành hôn

Uyển Dung luôn được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân Thanh triều. Vào ngày thành hôn ở tuổi 18, bà sở hữu vẻ đẹp hiếm có: vừa sang trọng, hiện đại của một quý cô Mãn Châu, vừa ngây thơ, ngọt ngào của thiếu nữ xuân thì. Vẻ đẹp rạng ngời ấy đã giúp bà nghiễm nhiên trở thành Hoàng hậu cuối cùng và nổi trội nhất trong hậu cung nhà Thanh.

Hoàng đế và Hoàng hậu chụp ảnh kỷ niệm trong ngày cưới cùng các vị khách phương Tây

Nguồn: Sohu