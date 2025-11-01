Người phụ nữ sốc nặng khi phát hiện món sushi bất ngờ phát sáng

Không thể giải thích được chuyện gì đang xảy ra, người phụ nữ ở Thái Lan đã tìm kiếm sự trợ giúp trực tuyến thông qua một nhóm Facebook, nơi người tiêu dùng chia sẻ những lo lắng của họ.

Bài đăng của cô nhanh chóng lan truyền với hơn 14.000 lượt thích, 1.000 bình luận và 5.000 lượt chia sẻ. Cửa hàng nơi cô mua sushi sau đó đã liên lạc để giải thích lý do tại sao sushi của cô lại có hiện tượng như vậy, và họ đã loại bỏ lô sushi phát sáng đó.

Người phụ nữ đăng bài vào ngày 26/10. Trong bài đăng, cô giải thích rằng mình đã mua sushi từ một thương hiệu Thái Lan nổi tiếng. Tuy nhiên, khi đang chuẩn bị ra khỏi xe, cô phát hiện thứ gì đó phát sáng. Nhìn kỹ hơn, cô thấy ánh sáng đó phát ra từ một miếng sushi.

Cô cho biết món tamagoyaki này được làm tươi.

Món sushi phát sáng trong bóng tối khiến người phụ nữ sợ hãi.

"Tôi sợ đến mức không dám ăn sau khi chứng kiến cảnh này", cô viết. "Tôi chưa từng thấy điều gì như thế này trước đây".

Ngay lập tức, những người bình luận trên nhóm Facebook bắt đầu suy đoán xem cô đã mua sushi ở đâu. Tuy nhiên, một người bình luận đã đưa ra một câu trả lời rằng món sushi phát sáng có thể là do vi khuẩn.

Thật vậy, trong một bản cập nhật sau đó, người phụ nữ đã xác nhận câu trả lời đó. Một người bình luận đã thúc giục cô liên hệ với cửa hàng để thông báo về vấn đề này. Người phụ nữ cho biết cửa hàng đã loại bỏ lô hàng. Họ cũng nói rằng sẽ kiểm tra các biện pháp an toàn thực phẩm.

Cửa hàng xác nhận hiện tượng huỳnh quang này là do sự phát quang sinh học từ vi khuẩn gây ra. Cửa hàng nghi ngờ rằng sự nhiễm bẩn xảy ra trên thớt.

Đây không phải là lần đầu tiên một vụ việc tương tự như thế này lan truyền ở Thái Lan. Năm 2020, một bài đăng tương tự cũng lan truyền khi một thực khách khác phát hiện món sushi của họ phát sáng.