Xôn xao vụ cướp táo tợn trị giá 12 triệu Euro ngay giữa ban ngày tại Lyon (Pháp)

Bên ngoài công ty kim loại quý tại Lyon - nơi xảy ra vụ cướp táo tợn hôm 31/10/2025 (Ảnh: AFP)

Đây là vụ cướp táo tợn mới nhất trong chuỗi các vụ trộm cướp tài sản giá trị cao đang gây chấn động nước Pháp, khi số tài sản bị cướp ước tính trị giá 12 triệu Euro (tương đương 13,8 triệu USD).

Theo thông tin từ giới chức địa phương, vụ việc xảy ra vào chiều 31/10 (giờ địa phương) tại Laboratoires Pourquery - cơ sở chuyên tinh luyện vàng và kim loại quý ở phía Đông thành phố Lyon. Khi đó, có 28 nhân viên đang làm việc, 5 người bị thương nhẹ do sức ép của vụ nổ, trong đó 3 người phải nhập viện để kiểm tra sức khỏe.

Nhân chứng cho biết họ nghe thấy "một tiếng nổ lớn" và nhìn thấy "vài người đàn ông mang theo súng trường tấn công và đeo băng tay giả". Một đoạn video được người dân ghi lại cho thấy 2 kẻ mặc đồ đen, mang theo thang và vũ khí, bình tĩnh vượt qua hàng rào an ninh trước khi ném những gói hàng ra ngoài và tẩu thoát trên một chiếc xe tải nhỏ màu trắng.

Chỉ ít phút sau, cảnh sát đã bắt giữ toàn bộ nghi phạm tại thị trấn lân cận Vénissieux. Trong số này có một phụ nữ bị xác định là đồng phạm. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều súng trường tấn công, súng ngắn và chất nổ. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez viết trên mạng X, ca ngợi lực lượng cảnh sát đã hành động "kiên quyết, nhanh chóng và kiểm soát tình hình hiệu quả".

Theo truyền thông Pháp, đây là lần thứ 2, phòng thí nghiệm Pourquery trở thành mục tiêu của tội phạm, sau một vụ cướp bất thành hồi tháng 5 năm nay.

Vụ việc tại Lyon diễn ra chỉ vài ngày sau vụ đột nhập táo bạo tại bảo tàng Louvre ở Paris, nơi nhóm trộm dùng xe tải và thiết bị cắt kim loại để đánh cắp bộ trang sức hoàng gia trị giá khoảng 88 triệu Euro. Dù 7 nghi phạm đã bị bắt, các món báu vật - trong đó có chuỗi ngọc lục bảo và kim cương mà Hoàng đế Napoleon I từng tặng vợ, cùng chiếc vương miện nạm 2.000 viên kim cương của Hoàng hậu Eugénie - vẫn chưa được thu hồi.

Các vụ cướp liên tiếp, từ Louvre, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Paris cho tới các bảo tàng địa phương - đang làm dấy lên lo ngại về an ninh tại các cơ sở lưu giữ tài sản có giá trị cao ở Pháp. Một chuỗi sự cố tương tự trong những tháng gần đây cho thấy các băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp đang lợi dụng những lỗ hổng bảo vệ để tấn công vào các mục tiêu chứa kim loại quý và cổ vật hiếm.

Giới chức Pháp khẳng định các cuộc điều tra vẫn đang được mở rộng trên toàn quốc nhằm truy quét các đường dây tội phạm có tổ chức đứng sau loạt vụ cướp gây chấn động này.