Cô gái trẻ mất tích, vài ngày sau được tìm thấy trong tình trạng đáng sợ, cứu hộ phải phá cửa xe

Mới đây, một vụ việc thương tâm đã xảy ra tại Malaysia, khiến một cô gái trẻ mất mạng và nguyên nhân vẫn đang được điều tra.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, vụ việc được phát hiện hôm thứ Tư, 29/10 vừa qua tại trung tâm thương mại trên đường Jalan Song ở Kuching, Sarawak, Malaysia. Theo đó, một chiếc xe hơi đậu tại tại đây bỗng xuất hiện mùi hôi thối, khiến người dân lo lắng và trình báo cảnh sát.

Chiếc xe có mùi hôi thối nên người dân đã báo cảnh sát.

Cảnh sát Kuching cho biết họ nhận được báo cáo lúc gần 2 giờ chiều từ một người dân phát hiện một phụ nữ bất tỉnh bên trong một chiếc xe tại bãi đậu xe của trung tâm thương mại. Cảnh sát đã cử một đội cứu hộ tới hiện trường để hỗ trợ.

Nạn nhân 24 tuổi đã thiệt mạng trong xe.

Do bị khóa từ bên trong nên lính cứu hỏa đã phải hỗ trợ để mở cửa xe. Khi cửa xe được mở, người ta phát hiện người phụ nữ ngồi ở ghế lái đã tử vong. Nạn nhân được xác định là Marianna Liew Ai Jia, 24 tuổi, người được báo cáo mất tích tại khu vực Tabuan Jaya vào ngày 25 tháng 10, tức là trước đó chỉ vài ngày.

Cảnh sát tìm thấy những đồ vật cá nhân của nạn nhân bên trong xe.

Cảnh sát cũng tìm thấy một số đồ vật cá nhân của cô Marianna Liew Ai Jia ở bên trong xe.

Nguyên nhân cái chết hiện vẫn đang được cảnh sát điều tra.

Cảnh sát cho biết, cô Marianna Liew Ai Jia đã rời khỏi nhà ở Tabuan Laru trên một chiếc Nissan Grand Livina. Các cuộc điều tra ban đầu tại hiện trường không tìm thấy yếu tố hình sự và vụ án được phân loại là đột tử. Thi thể người xấu số đã được đưa đi khám nghiệm tử thi để xác định chính xác nguyên nhân tử vong.