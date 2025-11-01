Loạt ảnh hiếm tiết lộ nhiều điều chưa từng thấy của con tàu Titanic huyền thoại

Tai nạn hàng hải là một phần của lịch sử, nhưng thảm kịch Titanic vẫn giữ vị trí đặc biệt trong ký ức công chúng, dù con tàu đã chìm sâu dưới đáy đại dương hơn một thế kỷ.

Vào năm 1912, Titanic được ca ngợi là đỉnh cao của công nghệ hàng hải, một con tàu được quảng cáo là "không bao giờ chìm". Trong chuyến hành trình đầu tiên từ Southampton (Anh) đến New York (Mỹ), tàu chở theo khoảng 2.200 hành khách và thủy thủ đoàn.

Tuy nhiên, vào rạng sáng ngày 15/4/1912, huyền thoại Titanic đã kết thúc sau khi va chạm với một tảng băng trôi. Thảm kịch kinh hoàng này đã cướp đi sinh mạng của khoảng 1.500 người, để lại nhiều câu chuyện bi thương.

Hơn một thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh và câu chuyện hiếm hoi về con tàu Titanic vẫn luôn thu hút sự quan tâm và chú ý rộng rãi từ khắp nơi trên thế giới.

Hình ảnh cuối cùng chụp con tàu Titanic

Phần boong tàu rộng rãi với những chiếc ghế xếp được xếp gọn dựa vào tường

Thực đơn cho khoang hạng nhất (trái) và khoang hạng ba (phải) vào ngày con tàu gặp tai nạn

Phòng chờ của khách khoang hạng nhất trên tàu

Phòng tập thể dục với các loại máy móc hiện đại thời bấy giờ

Cận cảnh ba chiếc chân vịt khổng lồ của con tàu Titanic

Hình ảnh chụp chiếc tàu cứu sinh chật cứng người sau khi tàu chìm

Chiếc áo phao được các phát cho các hành khách trên tàu

Chai rượu vang được trục vớt và chưa bao giờ mở nắp

Chiếc đồng hồ vàng dừng lại ở thời khắc con tàu Titanic chìm xuống đáy biển

Chiếc ghế xếp trên con tàu được trục vớt với sự lành lặn khó tin

Nguồn: Buzz Feed