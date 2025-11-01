Campuchia cam kết hành động quyết liệt, kêu gọi hợp tác toàn cầu chống lừa đảo trực tuyến

Một chiến dịch truy quét tội phạm trực tuyến tại tỉnh Kampot, Campuchia (Ảnh: Cảnh sát Campuchia)

Phát biểu được đưa ra sau khi kênh truyền hình CNA của Singapore đưa tin cảnh sát Singapore bắt giữ 34 nghi phạm có liên quan đến một mạng lưới lừa đảo trực tuyến hoạt động từ Campuchia, trong đó gồm 27 người Singapore và 7 người Malaysia.

Tướng Khieu Sopheak cho biết chính phủ Campuchia hoàn toàn không dung túng cho các hành vi phạm tội công nghệ và luôn sẵn sàng hợp tác với các quốc gia khác để truy quét các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

"Không thể đổ lỗi cho Campuchia một mình. Đây là vấn đề toàn cầu cần sự chung tay của các nước. Chính phủ Campuchia không bao giờ bảo vệ tội phạm, vì chúng làm tổn hại đến hình ảnh quốc gia" - ông Sopheak nhấn mạnh - "Khi có vấn đề phát sinh, các cơ quan chức năng của chúng tôi hành động nhanh chóng để làm trong sạch và khôi phục uy tín đất nước".

Theo ông, Campuchia đang triển khai đồng bộ các biện pháp, từ tiếp nhận đơn tố cáo, điều tra, đến thực thi pháp luật, đồng thời duy trì phối hợp chặt chẽ với các đối tác quốc tế.

Chỉ trong tháng 10, nhiều chiến dịch quy mô lớn đã được tiến hành. Ngày 28/10, cảnh sát bắt giữ 65 nghi phạm tại Phnom Penh và tỉnh Kampot, bị cáo buộc điều hành các đường dây "lừa tình" trực tuyến nhắm vào nạn nhân ở nước ngoài.

Trước đó, trong một chiến dịch phối hợp với các nghị sĩ Hàn Quốc, nhà chức trách Campuchia cũng đã bắt 86 công dân nước ngoài tại quận Por Senchey, thủ đô Phnom Penh.

Theo Báo cáo của Ban Thư ký Ủy ban Phòng chống Gian lận công nghệ của Campuchia công bố ngày 15/10, từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 10, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3.455 người nước ngoài tình nghi dính líu đến các hoạt động lừa đảo mạng tại Phnom Penh và 17 tỉnh khác. Trong số này, 75 đối tượng cầm đầu đã bị truy tố trước tòa án.

Campuchia cũng đang nỗ lực đẩy mạnh hợp tác khu vực và quốc tế. Ngày 27/10, Thủ tướng Hun Manet và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhất trí thành lập Nhóm công tác chung Campuchia - Hàn Quốc vào tháng 11 tới, nhằm tăng cường phối hợp chống tội phạm mạng và xử lý các vụ việc liên quan công dân Hàn Quốc tại Campuchia.

Ngoài ra, Phnom Penh cũng đạt được thỏa thuận với Mỹ về mở rộng hợp tác trong lĩnh vực chống buôn bán ma túy và lừa đảo tài chính trực tuyến, sau khi giới chức Washington báo cáo thiệt hại hơn 10 tỷ USD từ các vụ lừa đảo có nguồn gốc trong khu vực Đông Nam Á.

Với những bước đi quyết liệt, chính phủ Campuchia khẳng định cam kết mạnh mẽ trong cuộc chiến toàn cầu chống tội phạm công nghệ, đồng thời nỗ lực bảo vệ hình ảnh quốc gia trong mắt cộng đồng quốc tế.