Hơn 216.000 tấn vàng đã được khai thác trên toàn thế giới: Trữ lượng còn lại bao nhiêu?

Sự khan hiếm là một trong những lý do khiến vàng luôn được xem là tài sản trú ẩn an toàn. Năm 2025, kim loại quý này ghi nhận đợt tăng giá mạnh nhất trong nhiều năm, tăng 50% do giới đầu tư toàn cầu phản ứng trước những bất ổn kinh tế thế giới.

Dựa trên dữ liệu Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) và Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), Visual Capitalist ước tính nếu toàn bộ lượng vàng từng được khai thác – khoảng 216.265 tấn – được nung chảy và đúc thành khối lập phương, khối đó chỉ cao 22 mét, tương đương tòa nhà 4 tầng.

Theo đó, gần 3/4 lượng vàng có thể khai thác đã được con người khai quật. Khi các mỏ mới ngày càng hiếm và chi phí khai thác tăng, ngành công nghiệp này đang chuyển trọng tâm sang tái chế vàng và hoàn thiện công nghệ thu hồi.

Trong khi đó, trữ lượng vàng còn lại có thể khai thác được trên toàn cầu hiện ước đạt khoảng 64.000 tấn , đủ tạo thành khối lập phương cao 15 mét. Tuy nhiên, con số này chưa tính đến các mỏ vàng chưa được phát hiện. Khi giá vàng tăng, các mỏ có hàm lượng thấp hoặc quy mô nhỏ sẽ trở nên khả thi về mặt kinh tế. Giá cao cũng tạo động lực cho các công ty tăng cường thăm dò, mở ra cơ hội cho những phát hiện mới trong tương lai.

Trong tổng lượng vàng đã khai thác, 45% tồn tại dưới dạng trang sức, 22% dưới dạng vàng thỏi và tiền xu. Các ngân hàng trung ương nắm giữ khoảng 17% và coi vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro lạm phát và biến động địa chính trị. Phần còn lại được ứng dụng trong công nghệ, đặc biệt là điện tử và hàng không vũ trụ.

Giá vàng lần đầu chạm mốc 4.000 USD/ounce trong năm 2025, khi giới đầu tư tìm đến kim loại quý này để phòng ngừa rủi ro từ đồng USD yếu, căng thẳng địa chính trị và bất ổn kinh tế toàn cầu.

Song song đó, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác đang giảm tỷ trọng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ, chuyển sang tích trữ vàng sau khi Washington siết chặt trừng phạt đối với Nga kể từ năm 2022. Các nhà đầu tư cá nhân cũng đổ xô vào vàng như một biện pháp chống lạm phát kéo dài.

Tham khảo: Visual Capitalist﻿