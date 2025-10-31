Bên trong kho giữ vàng bạc của giới siêu giàu: Số lượng vàng gửi vào tăng mạnh, thỏi nặng nhất trị giá 2,2 triệu USD

Theo khảo sát của ngân hàng HSBC, tỷ trọng vàng trong danh mục đầu tư của các nhà đầu tư giàu đã tăng gấp đôi, từ 5% lên 11%. Giới chuyên gia cho rằng, những lo ngại về chiến tranh thương mại, bất ổn địa chính trị và lạm phát đang khiến vàng trở thành nơi trú ẩn an toàn, thu hút dòng tiền từ những người muốn bảo toàn giá trị tài sản.

“Vàng là người bạn thân thiết trong những thời điểm bất ổn,” James Steel – chuyên gia phân tích kim loại quý của HSBC nhận định.

Bên trong "hầm vàng" The Reserve tại Singapore - Ảnh: The Reserve

Theo Silver Bullion Pte Ltd., số lượng khách gửi tài sản tăng mạnh trong vài năm gần đây. Và Singapore trở thành điểm đến ưa chuộng nhờ chính sách ổn định và khung pháp lý rõ ràng.

Sim Tian Jie là quản lý của The Safe House, một trong những kho lưu trữ kim loại quý bảo mật nhất thế giới tại Singapore. Sim chịu trách nhiệm giám sát từng khối kim loại quý, đảm bảo tất cả được niêm phong, định danh và kiểm kê chính xác tuyệt đối.

"Không ai ngoài nhân viên được phép bước vào khu vực lưu trữ nếu không có xác thực sinh trắc học và thẻ an ninh đặc biệt", Sim, 33 tuổi, nói.

Thỏi vàng nặng nhất trong kho theo tiêu chuẩn quốc tế là 12,5 kg, trị giá khoảng 2,2 triệu USD. Thỏi bạc lớn nhất nặng 30kg. Mỗi thỏi vàng và bạc đều được kiểm tra trong phòng thí nghiệm, bảo đảm độ tinh khiết 99,99%. "Trong 12 năm, chúng tôi chưa từng phát hiện hàng giả", anh khẳng định.

Vàng được lưu trong hầm an ninh cấp 2, nghĩa là mọi công cụ cắt hoặc khoan đều phải mất ít nhất một giờ để đột nhập.

Sim Tian Jie là quản lý của hầm vàng The Safe House - Ảnh: Straitimes

Do vàng nhỏ, dễ vận chuyển và dễ bị trộm hơn bạc, nên hầm vàng được đặt bên trong két sắt cấp một, bao bọc bởi két cấp hai bên ngoài. Thời gian tiếp cận tăng thêm 30 phút. "Nếu có ai cố gắng dùng đúng dụng cụ chuyên dụng, họ sẽ mất khoảng 90 phút mới tới được hầm vàng", Sim nói.

Ngược lại, hầm bạc chỉ được xếp cấp một vì "rất khó để đánh cắp một miếng bạc nặng 30 kg".

Trong toàn bộ khu phức hợp, hơn 300 camera an ninh, cảm biến laser và máy dò địa chấn hoạt động 24/7. Đội ngũ bảo vệ túc trực liên tục quanh khu vực, phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh sân bay Changi.

Khi có khách đến kiểm tra tài sản, họ phải đăng ký trước, xuất trình giấy tờ và được hai nhân viên hộ tống.

Công việc của Sim đòi hỏi sự tỉ mỉ tuyệt đối, bởi một sai sót nhỏ có thể gây thiệt hại lên đến vài triệu USD. Nhân viên luôn làm việc theo "quy tắc bốn mắt": Mọi thao tác mở két hoặc kiểm tra đều phải có ít nhất hai người cùng chứng kiến.

Mức lưu trữ tối thiểu là một thỏi vàng 50g, trị giá khoảng 8.000 USD. Một số khách gửi cả đồng tiền cổ Liên Xô từ đầu thế kỷ 20.

Với khách cần dòng tiền ngắn hạn, kho cũng cho phép thế chấp kim loại quý để vay vốn. Ví dụ, một thỏi bạc trị giá 50.000 USD có thể vay tới 25.000 USD với lãi suất thấp.

Được biết, năm 2024, Silver Bullion đã cho hoạt động một hầm vàng mới mang tên The Reserve (tích hợp cả The Safe House do nơi này hết chỗ) với chiều cao 32 mét, rộng 16.700 mét ở sân bay Changi.

The Reserve được thiết kế để chứa 10.000 tấn bạc - tương đương hơn 1/3 nguồn cung bạc toàn cầu hàng năm và 500 tấn vàng - tương đương khoảng một nửa số vàng mà các ngân hàng trung ương trên thế giới đã mua ròng trong năm ngoái.

Vàng được kiểm kê nghiêm ngặt bên trong hầm

Tính đến nửa đầu năm 2025, số đơn hàng lưu trữ vàng và bạc tại kho của The Reserve đã tăng 88% so với cùng kỳ năm trước, ông Gregor Gregersen, người sáng lập The Reserve, cho biết. Công ty này cũng ghi nhận doanh số bán kim loại quý tăng 200% so với năm ngoái.

Cũng theo ông Gregor Gregersen, nhiều khách hàng siêu giàu đang lo ngại về thuế nhập khẩu, những thay đổi trên toàn cầu và các bất ổn địa chính trị. Vì thế, việc gửi vàng ở nơi an toàn như Singapore đang trở thành xu hướng lớn hiện nay. Ông tiết lộ rằng 90% đơn hàng mới của họ đến từ khách hàng ngoài Singapore.

"Singapore đang được coi là Geneva của phương Đông. Nước này nổi tiếng có pháp lý đáng tin cậy, ổn định về chính trị và kinh tế", ông giải thích với Reuters.

Bên cạnh đó, Singapore cũng là trung tâm trung chuyển của khu vực. "Những nơi là trung tâm trung chuyển thì việc có kho vàng cũng là điều dễ hiểu. Bạn có thể gửi tiền, gửi vàng ở đó, nhưng cũng có thể đến lấy dễ dàng", ông Jeremy Savory, nhà sáng lập công ty tư vấn cho người giàu Millionaire Migrant (Dubai), nhận định với Reuters.