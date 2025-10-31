Hàng xóm theo đuổi vợ mình vài tháng trời, chồng cảnh báo không được, 1 hôm chuyện bất ngờ xảy ra

Mới đây, một người đàn ông Thái Lan đã bị bắn vào chân bên ngoài một ngôi nhà ở tỉnh Nakhon Si Thammarat, miền Nam Thái Lan vì bị cáo buộc có hành vi tán tỉnh vợ của hàng xóm.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, các sĩ quan từ Đồn Cảnh sát Bang Khan đã được báo cáo về vụ nổ súng vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng hôm thứ Tư, 29 tháng 10. Vụ việc xảy ra bên ngoài một khu dân cư thuộc tiểu khu Wang Hin, huyện Bang Khan, Nakhon Si Thammarat. Lực lượng cứu hộ cũng đã có mặt tại hiện trường sau khi nhận được báo cáo về một vụ thương tích nghiêm trọng. Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện người đàn ông bị thương, Udon, 40 tuổi, nằm bên ngoài nhà.

Nạn nhân bị bắn vào đùi trên bên trái và sau đó được đưa đến Bệnh viện Bang Khan trước khi được chuyển đến Bệnh viện Thung Song để tiếp tục điều trị. Nghi phạm được xác định là Khamhaeng, 51 tuổi, sống cách nạn nhân khoảng 100 mét. Sau vụ nổ súng, nghi phạm đã bỏ trốn cùng với khẩu súng của mình nhưng sau đó đã đầu hàng cảnh sát.

Nghi phạm Khamhaeng được cho là đã thú nhận hành vi nổ súng, viện dẫn lý do lo ngại cho sự an toàn của vợ là động cơ đằng sau hành vi bạo lực của mình. Ông ta khai với cảnh sát rằng Udon đã bắt đầu bày tỏ sự quan tâm đến vợ ông từ hai đến ba tháng trước, mặc dù cô đã từ chối. Theo nghi phạm, Udon vẫn tiếp tục tiếp cận cô, bí mật theo dõi và đi theo cô vào một đồn điền cao su khi cô đến đó làm việc vào sáng sớm.

Nghi phạm cho biết ông ta đã nhiều lần cảnh báo Udon dừng lại, nhưng những lời nói này đều bị bỏ ngoài tai. Lo lắng cho sự an toàn của vợ, ông ta bắt đầu đi cùng vợ mỗi đêm với một khẩu súng ngắn trên tay. Vào đêm xảy ra vụ việc, Khamhaeng khai rằng Udon một lần nữa đi theo vợ ông ta, và sau khi cảnh báo không thành công, nghi phạm đã bắn một phát súng trúng chân đối phương trước khi bỏ chạy.

Cảnh sát cho biết họ sẽ thẩm vấn Udon một lần nữa sau khi tình trạng của ông này cải thiện để xác nhận động cơ đằng sau vụ nổ súng. Các sĩ quan cũng tiết lộ rằng Udon có tiền sử sử dụng ma túy và trước đó đã bị cảnh sát Bang Khan bắt giữ.