Cô gái bị bố mẹ giam cầm trong nhà suốt 27 năm, hàng xóm không hề biết

Theo thông tin từ phía cảnh sát, nạn nhân, tên Mirella, biến mất khỏi đời sống công chúng từ năm 1998 khi mới 15 tuổi. Khi đó, cha mẹ cô nói với hàng xóm rằng con gái họ đã mất tích, và trong suốt 27 năm sau đó, không ai nghi ngờ gì.

Tuy nhiên, vào tháng 7 năm nay, sự thật khủng khiếp mới được phát hiện. Cảnh sát được gọi đến một khu chung cư sau khi cư dân nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ bên trong căn hộ.

Khi lực lượng chức năng có mặt, mẹ của Mirella, 82 tuổi ban đầu phủ nhận mọi chuyện. Họ sau đó đã được nói chuyện trực tiếp với Mirella, cô trấn an họ rằng "mọi thứ đều ổn".

Mirella, 42 tuổi, được phát hiện sau khi bị cha mẹ giam giữ suốt gần 30 năm.

Dù vậy, cảnh sát nhanh chóng nhận thấy những vết thương nghiêm trọng ở chân của Mirella và gọi xe cấp cứu. Các bác sĩ xác định cô chỉ còn vài ngày nữa là tử vong vì nhiễm trùng nặng. Mirella đã được điều trị khẩn cấp và nằm viện suốt hai tháng trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc chỉ được công bố rộng rãi gần đây, khi người dân địa phương phát động chiến dịch quyên góp giúp Mirella hồi phục. Một người tổ chức viết trên mạng xã hội:

"Thật không thể tưởng tượng nổi khi phải sống cả đời trong một căn phòng. Mirella chưa từng đi ra ngoài, chưa từng gặp bác sĩ, không có thẻ căn cước, chưa từng đến nha sĩ hay tiệm làm tóc. Cô ấy đã bỏ lỡ cả cuộc đời mình".

Theo điều tra ban đầu, cha mẹ Mirella đã nhốt con trong một căn phòng nhỏ từ năm 1998, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài. Hàng xóm suốt nhiều năm tin rằng cô đã rời khỏi nhà hoặc mất tích, trong khi thực tế cô bị giam giữ ngay trong căn hộ tầng hai.

Một người hàng xóm kể lại:

"Tôi nhớ Mirella khi còn là thiếu niên, chúng tôi từng chơi trước tòa nhà. Sau đó, cô ấy biến mất một cách bí ẩn. Không ai ngờ cô vẫn ở đó, ngay bên kia bức tường".

Sau khi được giải cứu, cảnh sát phối hợp với Trung tâm Phúc lợi Xã hội để hỗ trợ nạn nhân và mở cuộc điều tra hình sự. Công tố viên Agnieszka Kwatera xác nhận vụ án đang được điều tra, trong khi thanh tra Anna Hryniak cho biết cảnh sát đang chờ báo cáo chính thức từ cơ quan phúc lợi để quyết định bước đi tiếp theo.

Hiện chưa rõ cha mẹ Mirella sẽ phải đối mặt với những cáo buộc nào, nhưng dư luận Ba Lan đang phẫn nộ và yêu cầu truy cứu trách nhiệm đến cùng.

Vụ việc này xảy ra chỉ ít ngày sau một trường hợp tương tự tại Brazil, nơi một bé gái sáu tuổi bị giam trong phòng suốt đời ở thành phố Sorocaba, bang São Paulo. Cô bé chưa từng được đến trường, tiêm chủng hay học nói. Cảnh sát đã giải cứu em sau khi nhận được tin báo ẩn danh.

Cả hai trường hợp đã khiến công chúng kinh hoàng và đặt ra câu hỏi tại sao hành vi lạm dụng nghiêm trọng như vậy lại có thể không bị phát hiện trong thời gian dài.