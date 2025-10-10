Bị hàng xóm chiếm chỗ đậu xe thường ngày, người đàn ông nghĩ chiêu độc làm đối phương mất 3 ngón tay

Người ta thường nói "Hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau", thế nhưng mới đây, một người đàn ông Thái Lan đã vì hàng xóm mà bị mất 3 ngón tay từ một mâu thuẫn nhỏ.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc mới xảy ra vào thứ Ba, ngày 7/10 vừa qua tại quận Bang Kapi, thủ đô Bangkok của nước này. Theo đó, một vụ nổ đã xảy ra tại đây, khiến nạn nhân 21 tuổi, Nihasun "Sun" Lathe, bị mất ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa.

Anh Sun đã báo cáo vụ việc với cảnh sát tại Đồn Cảnh sát Hua Mak và giải thích rằng anh phát hiện một vật thể khả nghi được buộc vào bánh trước chiếc xe máy Honda PCX màu xanh của mình. Khi anh cố gắng tháo nó ra, vật thể phát nổ, thổi bay các ngón tay của anh.

Nghi phạm đã bị bắt giữ để phục vụ việc điều tra.

Sun khai với cảnh sát rằng anh đã sống tại căn hộ này với vợ khoảng mười tháng. Vợ anh làm việc tại một cửa hàng tiện lợi gần đó, trong khi anh làm nhân viên giao đồ ăn. Anh khẳng định cả 2 vợ chồng chưa từng có mâu thuẫn với hàng xóm hay có hành vi gây rối nào.

Cảnh sát đã xem lại đoạn phim giám sát từ bãi đậu xe và thấy một người đàn ông Thái Lan 32 tuổi, được xác định là Suthat Denyingyot, rời khỏi nhà vào khoảng 4 giờ sáng đến 5 giờ sáng cùng ngày xảy ra vụ việc và tiến đến gần xe máy của nạn nhân.

(Ảnh minh họa)

Các nhân chứng kể với cảnh sát rằng Suthat thường xuyên tức giận và phàn nàn rằng có người đã chiếm mất chỗ đậu xe thường lệ của anh ta. Sau lời khai của nhân chứng và bằng chứng từ camera quan sát, cảnh sát đã triệu tập Suthat để thẩm vấn, và tại đây anh ta đã thú nhận tội ác.

Suthat, cũng là tài xế giao hàng và sống cùng tòa nhà với nạn nhân, thừa nhận rằng anh ta đã chế tạo và gắn thiết bị nổ lên xe máy của Sun vì nạn nhân đã chiếm chỗ đỗ xe của anh ta.

Suthat khai với cảnh sát rằng anh ta học cách chế tạo bom từ các video trên YouTube và mua các vật liệu cần thiết trên mạng. Sau đó, cảnh sát đã khám xét phòng anh ta và thu giữ một số vật dụng dùng để chế tạo thuốc nổ tự chế.

Suthat đã bị cáo buộc hành vi gây thương tích nghiêm trọng cho người khác. Các vật liệu bị tịch thu sẽ được kiểm tra để xác định xem chúng có đủ điều kiện là thành phần gây nổ hay không, điều này có thể dẫn đến các cáo buộc tiếp theo.