Các nhà khoa học tìm được trong não bộ một công tắc giúp tắt cơn đói

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu Hợp tác CRC 1423 (Đức) vừa công bố những phát hiện mới giúp lý giải sâu hơn cơ chế điều hòa cảm giác đói của con người, thông qua việc nghiên cứu thụ thể MC4R – một yếu tố di truyền quan trọng liên quan đến béo phì.

MC4R là thụ thể phản ứng với hormone MSH, có vai trò kiểm soát cảm giác thèm ăn. Trước đó, nhóm nghiên cứu đã giải mã cấu trúc 3D của thụ thể khi tương tác với thuốc setmelanotide - một hoạt chất dùng trong y tế có khả năng kích hoạt MC4R và giảm cảm giác đói. Từ nền tảng này, các nhà khoa học tiếp tục mở rộng hiểu biết về cách thụ thể được vận chuyển và hoạt hóa trong tế bào.

Một phát hiện nổi bật là vai trò của protein MRAP2. Bằng kỹ thuật hiển vi huỳnh quang và cảm biến sinh học tiên tiến, nhóm nghiên cứu chứng minh MRAP2 giúp đưa MC4R ra bề mặt tế bào, từ đó tăng cường khả năng phát tín hiệu ức chế cơn thèm ăn. Phát hiện này mở ra hướng tiếp cận mới trong điều trị béo phì thông qua việc điều chỉnh hoạt động của MRAP2.

Phát hiện này làm sáng tỏ một tầng kiểm soát mới trong cơ chế điều hòa cảm giác đói, đồng thời mở ra tiềm năng phát triển các liệu pháp mới mô phỏng hoặc điều chỉnh hoạt động của MRAP2 để điều trị béo phì và các bệnh rối loạn chuyển hóa liên quan.

Giáo sư Heike Biebermann, trưởng dự án tại CRC 1423 và đồng tác giả nghiên cứu, thuộc Viện Nội tiết Nhi khoa Thực nghiệm tại Charité, nhận định rằng nỗ lực quốc tế và liên ngành này đã kết hợp nhiều phương pháp thí nghiệm khác nhau để khám phá những hiểu biết sinh lý và bệnh lý học quan trọng trong cơ chế điều hòa cảm giác thèm ăn, với tiềm năng ứng dụng lâm sàng lớn.

Nghiên cứu đã được đăng tải trên tạp chí Nature.