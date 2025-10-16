Bị mù nên không biết vợ đã làm gì trong nhà, người đàn ông chết lặng khi nghe hàng xóm thông báo tin dữ

Mới đây, câu chuyện bi kịch của một gia đình ở Thái Lan khiến những người chứng kiến không khỏi ngậm ngùi. Nhiều người cho biết họ bị ám ảnh với hình ảnh người đàn ông đã cao tuổi lại bị mù chật vật ở nơi xứ người, lặng lẽ với nỗi đau mất đi người thân.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, sự việc mới xảy ra tại tỉnh Chachoengsao, miền Trung Thái Lan vào hôm thứ Ba, 14/10 vừa qua.

Theo đó, các sĩ quan từ Đồn Cảnh sát Mueang Chachoengsao đã được gọi đến để điều tra cái chết của một phụ nữ Thái Lan 53 tuổi, tên là Nissara, tại một ngôi nhà ở Khlong Udom Chonchon vào khoảng 6 giờ 30 tối.

Người đàn ông cao tuổi bị mù nên không biết vợ đã tự tử.

Tại ngôi nhà hai tầng, cảnh sát phát hiện thi thể nạn nhân treo lơ lửng trên lan can cầu thang và đã đưa đến Bệnh viện Buddhasothorn để khám nghiệm tử thi.

Tại hiện trường, người ta không khỏi xót xa khi thấy người chồng 69 tuổi quốc tịch Đức của nạn nhân. Người đàn ông bị mù không giấu nổi nỗi đau khi biết tin vợ mình qua đời. Hàng xóm của cặp đôi này nói với Kênh 7 rằng người đàn ông quốc tịch Đức và bà Nissara đã thuê căn nhà này được khoảng một năm. Bà Nissara hiếm khi ở nhà vì đi làm tài xế taxi ở Bangkok.

Bà Nissara thường chuẩn bị bánh mì sandwich cho chồng và cất trong tủ lạnh để ông dễ dàng lấy vì bị mù. Bà thường đi làm xa nhà và trở về sau vài ngày. Nếu đi xa hơn hai hoặc ba ngày, bà sẽ nhờ hàng xóm nấu ăn cho chồng.

Người đàn ông ngồi lặng lẽ sau khi biết chuyện.

Vào hôm xảy ra chuyện, do bị mù nên người đàn ông còn không biết vợ mình tự tử cho đến khi hàng xóm qua chơi và tình cờ phát hiện. Cụ thể hôm đó, người hàng xóm đến nhà bật đèn giúp người đàn ông. Khi vào trong, người hàng xóm vô cùng sửng sốt khi phát hiện thi thể của bà Nissara và ngay lập tức báo cảnh sát.

Theo báo chí đưa tin, người đàn ông Đức đến Thái Lan để nghỉ hưu và sau đó kết hôn với bà Nissara. Sau một vụ tai nạn xe hơi, thị lực của người đàn ông đã giảm sút nghiêm trọng. Cuối cùng, vài năm trước, ông đã bị mù hoàn toàn.

Được biết trước đó, bà Nissara đã tâm sự với hàng xóm rằng bà đã gây tai nạn khi lái xe taxi và phải bồi thường 40.000 baht (tương đương 32 triệu VNĐ). Có nguồn tin cho biết bà không đủ khả năng chi trả và đang cố gắng thương lượng với bên kia, rồi trở về nhà trong khi chờ đợi thủ tục pháp lý. Người hàng xóm nghi ngờ rằng căng thẳng tài chính có thể đã khiến bà tự tử.