Choáng trước hình ảnh "nồi lẩu người" ở Trung Quốc

Một số nhà tắm công cộng ở Trung Quốc đang làm sống lại trải nghiệm suối nước nóng truyền thống bằng "bồn tắm lẩu", nơi du khách ngâm mình trong "món súp" ớt lấy cảm hứng từ các nguyên tắc của y học cổ truyền Trung Quốc.

Vào tháng 10, một khu nghỉ dưỡng ở Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của Hắc Long Giang, tỉnh cực bắc Trung Quốc, đã nâng trải nghiệm này lên một tầm cao mới bằng việc giới thiệu hồ bơi nước dùng hai màu, tạo ra một điểm thu hút thị giác ấn tượng hơn.

Hình ảnh "nồi lẩu người" gây chú ý

Trong các nhà hàng, lẩu uyên ương (yuan yang hotpot), hay lẩu vịt uyên ương, nổi bật với chiếc nồi chia đôi chứa hai loại nước dùng tương phản, trở thành lựa chọn yêu thích của thực khách.

Theo hãng truyền thông đại lục Daxiang News, tại khu vực tuyệt đẹp này, một suối nước nóng tròn rộng 5 mét được chia thành các khu vực màu đỏ và trắng rực rỡ, rất giống với nồi lẩu hai bên phổ biến.

Hồ bơi màu đỏ chứa đầy ớt, cà tím và bắp cải, trông giống như nước dùng cay, trong khi hồ bơi màu trắng bao gồm sữa, táo đỏ và kỷ tử, tương tự như một loại súp trong. Ảnh: RedNote

Hồ bơi màu đỏ chứa đầy ớt, cà tím và bắp cải, mô phỏng lại nước dùng cay, trong khi hồ bơi màu trắng chứa sữa, táo đỏ và kỷ tử, giống như một loại súp trong.

Trong một cuộc phỏng vấn, một nhân viên đã làm rõ rằng màu đỏ của hồ nước dùng bắt nguồn từ cánh hoa hồng, được làm mới hàng ngày.

Họ giải thích: "Loại ớt được sử dụng là loại nhẹ hơn, giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tăng cường lưu thông máu, trong khi sữa giúp dưỡng ẩm cho da".

Thông tin chính thức cho thấy một vé người lớn vào khu danh lam thắng cảnh có giá khoảng 160 nhân dân tệ (600 ngàn đồng), bao gồm cả việc sử dụng bồn tắm lẩu, trải nghiệm xông hơi và một bữa ăn tự chọn.

Không có giới hạn thời gian hoặc hạn chế độ tuổi đối với việc tắm, mặc dù thời gian ngâm từ 15 đến 20 phút được khuyến nghị.

Các nguyên liệu trong hồ bơi không dùng để ăn, và bồn tắm lẩu không được khuyến nghị cho những người có vấn đề tim mạch, các vấn đề về da hoặc dị ứng.

Du khách đã chia sẻ trải nghiệm của họ trên một ứng dụng chia sẻ ẩm thực đại lục, Meituan, lưu ý rằng khu nghỉ dưỡng cũng cung cấp trái cây miễn phí và trà pha từ thảo dược Trung Quốc.

Một người dùng nhận xét: "Bồn tắm lẩu uyên ương là một trải nghiệm thú vị! Nhiệt độ nước vừa phải, và hơi nước vô cùng nhẹ nhàng."

Hình ảnh các khách hàng trải nghiệm "tắm hơi nồi lẩu"

Nhân viên khu nghỉ dưỡng nhấn mạnh rằng bồn tắm lẩu uyên ương là sự diễn giải đương đại của các liệu pháp tắm thuốc. Với lịch sử kéo dài hàng nghìn năm, tắm thuốc sử dụng hơi nước hoặc nước sắc thảo dược từ các loại thảo mộc Trung Quốc đã đun sôi để ngâm cơ thể, được cho là hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật. Các thành phần phổ biến bao gồm gừng, bạc hà và ngải cứu.

Mặc dù lợi ích của ớt và sữa trong bồn tắm chưa được khoa học chứng minh, nhưng niềm tin truyền thống cho rằng ớt có thể xua tan cảm lạnh, trong khi uống sữa được cho là làm dịu tâm trí và thúc đẩy giấc ngủ.

Sau khi bồn tắm lẩu uyên ương trở nên phổ biến trên mạng xã hội, phản ứng từ cư dân mạng rất đa chiều.

Một người quan sát chỉ trích đó là "lãng phí thực phẩm" và đề xuất sử dụng nguyên liệu giả để thu hút thị giác.

Ngược lại, một người khác ca ngợi nó, nói rằng: "Lẩu giữ một vị trí đáng trân trọng trong văn hóa Trung Quốc. Việc kinh doanh này thực sự sáng tạo."

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, dẫn nguồn Red Restaurant Big Data, thị trường lẩu Trung Quốc đã đạt 617,5 tỷ nhân dân tệ (87 tỷ USD) vào năm ngoái.

Nguồn: SCMP