Rúng động: Hé lộ những lá thư tình ám ảnh từ “tên tội phạm nguy hiểm nhất nước Anh” gửi bạn gái 5 năm chưa từng gặp mặt

Kẻ giết người hàng loạt Robert Maudsley đang thụ án chung thân vì nhiều tội danh giết người, với tổng cộng bốn nạn nhân, trong đó ba người bị sát hại khi hắn đang ở trong tù.

Mỗi khi rời khỏi buồng giam, Maudsley đều được bốn lính gác theo sát, di chuyển trong một phòng giam kính đặc biệt rộng 14x18 feet, đặt tại tầng hầm nhà tù HMP Wakefield – nơi được mệnh danh là "Monster Mansion" (tạm dịch: Biệt thự của những con quái vật), giam giữ nhiều tội phạm nguy hiểm bậc nhất nước Anh như các sát nhân hàng loạt, tội phạm tình dục, tội phạm tâm thần cực bạo lực.

Được biết, Maudsley sinh ra ở Toxteth, Liverpool. Hắn bị bắt lần đầu năm 1974 sau khi giết một thợ xây tên John Farrell. Sau đó, hắn tự đến đồn cảnh sát để thú tội và được đưa đến bệnh viện tâm thần Broadmoor - nơi hắn lại tiếp tục sát hại một tù nhân khác bằng cách tra tấn đến chết.

Ban đầu, Maudsley bị kết tội ngộ sát và chuyển đến HMP Wakefield. Năm 1978, hắn gây chấn động khi giết thêm hai bạn tù trong cùng một ngày: Salney Darwood bị siết cổ và đâm bằng con dao tự chế từ thìa súp; William Roberts bị đánh chết bằng cách đập đầu vào tường.

Những hành động tàn bạo này khiến hắn bị gán biệt danh “Thìa” và sau đó là “Hannibal kẻ ăn thịt người” – dù khám nghiệm tử thi cho thấy các nạn nhân không có dấu hiệu bị ăn thịt. Thậm chí, sau khi gây ra vụ thảm sát, Maudsley đã thản nhiên bước vào văn phòng cai ngục và nói: "Sẽ thiếu hai người khi điểm danh."

Với mức độ nguy hiểm cực đoan, Maudsley bị giam biệt lập 23 giờ mỗi ngày trong buồng giam đặc biệt. Gần đây, hắn được chuyển đến nhà tù HMP Whitemoor ở Cambridgeshire, sống tại khu F dành cho tù nhân mắc chứng rối loạn nhân cách.

Điều đáng chú ý là, dù sống biệt lập hơn bốn thập kỷ, Maudsley vẫn có bạn gái – bà Loveinia MacKenney, một bà mẹ đơn thân. Cặp đôi chưa từng gặp nhau ngoài đời hay nhìn thấy nhau trực tiếp, nhưng đã duy trì mối quan hệ qua thư suốt năm năm qua.

Loveinia chia sẻ rằng cô yêu Maudsley sau khi xem bộ phim tài liệu Killer in the Family, kể về tuổi thơ bị lạm dụng của hắn tại Liverpool. Bà tin rằng những tổn thương thời thơ ấu khiến hắn trở thành con người như hiện tại và hình phạt biệt giam suốt hàng chục năm là "một hình thức tra tấn".

Trong những bức thư gửi cho Loveinia, Maudsley luôn thể hiện sự trìu mến và lòng biết ơn:

“Loveinia xinh đẹp của tôi, mọi tình yêu và sự tử tế mà em dành cho tôi trong những năm qua đã giúp tôi vượt qua tất cả.”

“Khi chúng ta càng nhận được nhiều yêu thương trong cuộc sống thì những điều tồi tệ càng dần phai nhạt.”

Dù tình cảm mặn nồng, Maudsley vẫn thể hiện những suy nghĩ rất thực tế và dặn bạn gái hãy tìm một người có thể ở bên cạnh cô “về mặt thể chất”.

Một trong những bức thư bạn gái hắn nhận được

Gần đây, hắn còn tuyệt thực sau khi bị tịch thu máy chơi game. Trong một lá thư gửi Loveinia, hắn viết: “Đôi khi chúng ta phải đấu tranh cho điều đúng đắn và niềm tin của mình.”

Cặp đôi chia sẻ hai bài hát yêu thích – Someday We'll Be Together (Một mai ta sẽ được ở bên nhau) của Diana Ross và Catch the Wind (Đuổi theo cơn gió) của Donovan – như những bản nhạc gắn kết họ.

Loveinia khẳng định Maudsley "không phải là kẻ ăn thịt người", mà là "người đàn ông yêu thương và quan tâm". Dù hắn từng là một kẻ giết người máu lạnh, bà tin rằng:

“Anh ấy không phải là kẻ xấu. Khi giết kẻ xâm hại trẻ em lần đầu tiên, anh ấy đã tự ra đầu thú vì biết điều mình làm là sai trái.”

Loveinia

Loveinia cho biết bà vẫn tiếp tục ủng hộ bạn trai trong lúc lo ngại anh sẽ bị chuyển đến khu giam giữ chung với nhiều tù nhân khác – điều có thể gây nguy hiểm cho chính Maudsley.

“Trái tim tôi tan nát vì anh ấy”, bà nói. “Điều anh ấy cần không phải là sự trừng phạt, mà là tình yêu – và đó chính là điều tôi dành cho anh ấy.”

Nguồn: Daily Mail, The Sun