Bí ẩn về những ánh sáng trên bầu trời 70 năm tuổi có thể đã được giải đáp

Các nhà nghiên cứu đã quét các bức ảnh lịch sử chụp tại Đài quan sát Palomar ở California, Mỹ từ năm 1949 đến năm 1957 và xác định được nhiều điểm sáng bí ẩn và tồn tại trong thời gian ngắn trên bầu trời.

Những điểm sáng này được gọi là "vật thể thoáng qua" - chỉ xuất hiện trong một bức ảnh và biến mất vào lần chụp tiếp theo cùng khu vực bầu trời đêm đó - được phát hiện xuất hiện vào những ngày có mối tương quan mạnh mẽ với cả các vụ nhìn thấy UAP được báo cáo và các vụ thử hạt nhân.

Tất cả các bức ảnh được phân tích đều được chụp trước ngày 4/10/1957, thời điểm vệ tinh nhân tạo đầu tiên của loài người, Sputnik 1, được phóng vào quỹ đạo Trái Đất.

Hình minh họa 3D về UAP trên bầu trời. (Ảnh: Getty Images/ursatii)

Tác giả nghiên cứu, Stephen Bruehl, giáo sư gây mê tại Đại học Vanderbilt, chia sẻ với Newsweek :

"Tác động rõ ràng của các vụ thử hạt nhân và việc nhìn thấy UAP lên khả năng quan sát thấy vật thể bay lơ lửng dường như cộng hưởng với nhau. Số lượng vật thể bay lơ lửng được ghi nhận vào những ngày nằm trong khoảng thời gian thử hạt nhân có báo cáo về UAP cao gấp đôi so với những ngày không có vụ thử hạt nhân và không có báo cáo về UAP".

Ông cũng nhấn mạnh: "Những mối liên hệ rất nhỏ nhưng không thể xảy ra ngẫu nhiên cũng được ghi nhận giữa các cuộc thử nghiệm hạt nhân và các báo cáo về UAP".

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng bộ dữ liệu bao gồm 2.718 ngày quan sát thiên văn và phát hiện ra rằng: Khả năng quan sát thấy các tia chớp lóe sáng trong vòng một ngày sau vụ thử vũ khí hạt nhân cao hơn 45%.

Tổng số hoạt động thoáng qua tăng 8,5% cho mỗi lần phát hiện UAP. Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng UAP xuất hiện thường xuyên hơn một chút trong thời gian diễn ra các vụ thử hạt nhân.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng mối liên hệ với vũ khí hạt nhân là hợp lý vì từ năm 1951 đến 1957, Mỹ, Liên Xô và Anh đã thực hiện ít nhất 124 vụ thử hạt nhân trên mặt đất.

Trong một số trường hợp, bức xạ hạt nhân được biết là gây ra ánh sáng nhìn thấy được (tức là bức xạ Cherenkov) khi phản ứng với các hạt năng lượng cao (ví dụ, tia gamma) trong khí quyển.

"Phù hợp với khái niệm này, nhiều trường hợp 'quả cầu lửa' phát sáng trên bầu trời được báo cáo xảy ra ngay sau các vụ thử hạt nhân tại những địa điểm dự kiến sẽ xảy ra lượng bụi phóng xạ hạt nhân đáng kể", các nhà nghiên cứu cho biết.

Các nhà nghiên cứu kết luận: "Những phát hiện của chúng tôi cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm về tính hợp lệ của hiện tượng UAP và mối liên hệ tiềm ẩn của nó với hoạt động vũ khí hạt nhân, đóng góp dữ liệu vượt ra ngoài các báo cáo của nhân chứng".

Mặc dù chưa thể xác nhận chắc chắn nguồn gốc của các vật thể này, khám phá đã giúp loại trừ các lý thuyết khác liên quan đến khuyết tật mảng hoặc mảnh vỡ khí quyển.

Các nhà khoa học kêu gọi cần có những cuộc điều tra sâu hơn để giải quyết triệt để bí ẩn về bản chất thực sự của những hiện tượng thoáng qua này.