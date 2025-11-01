Bố mẹ đi thăm bạn bè, để con trai 12 tuổi ở nhà một mình nhưng vừa trở về thì nghe tin dữ từ cảnh sát

Mới đây, một vụ việc thương tâm đã xảy ra tại Hồng Kông, Trung Quốc và là lời cảnh báo quan trọng cho các bậc phụ huynh để tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, sự việc mới xảy ra vào tối ngày 26/10 vừa qua tại khu dân cư Cheung Hong trên đảo Thanh Y, phía tây Hồng Kông. Theo Sing Tao News, một người qua đường đã phát hiện một cậu bé bất tỉnh trên tầng ba của tòa nhà vào khoảng 8 giờ tối ngày 26 tháng 10. Người qua đường sau đó đã gọi cảnh sát.

Các nhân viên y tế xác nhận cậu bé 12 tuổi đã tử vong tại hiện trường. Dựa trên kết quả điều tra sơ bộ của cảnh sát, cậu bé có thể đã ngã từ một căn hộ ở tầng trên.

Tin tức Sing Tao đưa tin cảnh sát không tìm thấy thư tuyệt mệnh của nạn nhân. Việc điều tra cho thấy, cha mẹ cậu bé đã rời khỏi nhà vào khoảng 3 giờ chiều ngày 25 tháng 10 để đi thăm bạn bè ở Ma Cao. Họ được cho là đã rủ con trai đi cùng, nhưng cậu bé đã từ chối. Khi trở về Hồng Kông, họ được thông báo rằng con trai họ đã ngã xuống từ tầng cao và tử vong nên đã nhanh chóng đến hiện trường để nhận dạng thi thể.

Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra.

Mẹ của cậu bé là bà Cui và cha là ông Yu đã bị bắt giữ vì cáo buộc ngược đãi hoặc bỏ bê trẻ em, nhưng sau đó được tại ngoại chờ điều tra. Trong quá trình điều tra của cảnh sát, bà Cui, 42 tuổi, và ông Yu, 44 tuổi, đã thừa nhận rằng họ không có nhà vào thời điểm xảy ra vụ việc và đã rời đi Ma Cao mà không có con trai.

Cảnh sát đang điều tra xem liệu có người nào khác ra vào nhà vào thời điểm xảy ra vụ việc hay không. Theo China Press, họ cũng đang xem xét trạng thái cảm xúc của cậu bé vào thời điểm đó. Tuy nhiên, một số netizen suy đoán rằng một cậu bé 12 tuổi thì hẳn đã đủ lớn để tự lo liệu mọi việc.

Ngoài ra, không có dấu hiệu đáng ngờ nào được tìm thấy tại hiện trường. Các khả năng khác, bao gồm cả tai nạn, vẫn chưa được loại trừ. Nguyên nhân cái chết đang được điều tra và chờ việc khám nghiệm tử thi.