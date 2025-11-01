Giẫm đạp kinh hoàng tại đền thờ ở Ấn Độ, ít nhất 9 người thiệt mạng

(Ảnh: PTI)

Vụ giẫm đạp đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em cùng nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu từ cảnh sát, vụ việc xảy ra khi hàng nghìn tín đồ chen lấn trong hàng chờ vào đền hành lễ, khiến một đoạn lan can bị gãy, làm nhiều người mất thăng bằng và ngã đè lên nhau. "Lan can trong khu vực xếp hàng dường như không chịu nổi sức ép khi đám đông cố gắng tiến lên. Nhiều người ngã chồng lên nhau, gây ra cảnh hỗn loạn" - một sĩ quan cảnh sát địa phương cho biết.

Đền Kashibbugga Venkateswara, nằm trên khu đất rộng 12 ha, là một trong những điểm hành hương nổi tiếng ở Andhra Pradesh, thu hút tín đồ từ khắp các bang lân cận. Vụ việc thương tâm này xảy ra chỉ vài ngày sau thảm kịch giẫm đạp khiến 41 người chết tại một cuộc mít tinh chính trị ở bang Tamil Nadu, khiến dư luận Ấn Độ thêm phần bàng hoàng.

(Ảnh: TOI)

Giới chức địa phương cho biết Thủ tướng Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và thông báo hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho những người thiệt mạng và bị thương trong vụ việc. Các lực lượng cứu hộ, y tế và an ninh được huy động tối đa để kiểm soát tình hình và hỗ trợ người dân.

Đây là vụ giẫm đạp thứ 3 trong năm nay tại các ngôi đền ở bang Andhra Pradesh. Trước đó, vào ngày 8/1, 6 người đã thiệt mạng tại đền Tirumala Venkateswara ở Tirupati khi đám đông chen lấn để mua vé cho buổi chiêm bái đặc biệt. Tiếp đó, ngày 30/4, 7 người chết và 6 người bị thương khi bức tường ẩm ướt do mưa mới xây tại đền Simhachalam ở thành phố Visakhapatnam sập xuống giữa dòng người hành hương trong lễ hội Akshaya Tritiya.

Chuỗi sự cố liên tiếp khiến giới chức Ấn Độ đối mặt với áp lực lớn trong việc đảm bảo an toàn tại các địa điểm tôn giáo, nơi thường xuyên tập trung hàng chục nghìn người trong các dịp lễ hội. Chính phủ bang Andhra Pradesh cho biết sẽ rà soát toàn bộ quy trình tổ chức hành lễ và hệ thống an toàn tại các đền lớn, đồng thời cam kết không để thảm kịch tương tự tái diễn.