Những sinh vật có khả năng gây chết người dạt vào bãi biển nổi tiếng

Mới đây, đây nhiều người đã phát hiện loại "sứa" nguy hiểm nhất thế giới dạt vào bãi biển Aberavon, điểm du lịch nổi tiếng của khu vực Port Talbot ở xứ Wales. Ngay lập tức lực lượng Cảnh sát biển Port Talbot đã phát đi cảnh báo chính thức, kêu gọi người dân và du khách tránh xa những sinh vật này, nhấn mạnh rằng "bất kỳ sự tiếp xúc nào cũng có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng".

Portuguese Man O' War thường bị nhầm lẫn với sứa do có thân hình trong suốt như bong bóng và các xúc tu dài, tuy nhiên, chúng thực chất là một loài siphonophore – tức là một quần thể các sinh vật nhỏ liên kết với nhau, hoạt động như một cơ thể thống nhất.

Du khách và người dân địa phương được khuyến cáo tránh chạm vào những sinh vật này nếu họ bắt gặp chúng. (Ảnh: Lucy Marie)

Dù vẻ ngoài trông lộng lẫy, sinh vật này lại mang nọc độc cực mạnh. Các xúc tu của chúng có thể gây bỏng rát nghiêm trọng, tạo ra những vết sưng đỏ, phồng rộp và trong các trường hợp nặng, có thể dẫn đến sốt cao, sốc phản vệ hoặc biến chứng về tim và phổi. Theo tổ chức Britannica, mặc dù hiếm khi gây tử vong, nhưng phản ứng dị ứng hoặc các vấn đề tim mạch do nọc độc vẫn có thể đe dọa tính mạng.

Điều đáng lo ngại là ngay cả khi đã chết, các xúc tu của Portuguese Man O' War vẫn có khả năng chích mạnh, khiến chúng trở nên nguy hiểm cả khi trôi dạt vào bờ.

Người phát ngôn của Lực lượng bảo vệ bờ biển Port Talbot cho biết:

"Chúng tôi kêu gọi mọi người đến bãi biển Aberavon hãy luôn cảnh giác. Đừng chạm vào những sinh vật này, ngay cả khi chúng có vẻ đã chết, vì xúc tu của chúng vẫn có thể gây ra vết đốt đau đớn".

Cảnh sát biển cũng hướng dẫn cách xử lý nếu bị đốt:

Không sử dụng nước ngọt để rửa, mà hãy rửa vùng bị ảnh hưởng bằng nước biển.

Dùng thẻ nhựa hoặc vật phẳng để nhẹ nhàng loại bỏ các xúc tu còn dính trên da.

Ngâm vùng bị đốt trong nước nóng nhất có thể (ít nhất 30 phút) để trung hòa độc tố.

Tìm kiếm trợ giúp y tế ngay lập tức, liên hệ với Cảnh sát biển Hoàng gia Anh hoặc bác sĩ gần nhất.

Giới chức cho biết họ sẽ không tiến hành thu gom những sinh vật này, vì chúng thường tự trôi ra biển khi thủy triều lên.

Cảnh báo lần này được đưa ra sau hàng loạt trường hợp phát hiện Portuguese Man O' War tại các khu vực ven biển khác của xứ Wales. Tháng 9 vừa qua, một nhiếp ảnh gia đã ghi lại hình ảnh loài này tại bãi biển Freshwater West (Pembrokeshire), chỉ vài ngày sau khi người dân báo cáo những trường hợp tương tự ở bờ biển Gwynedd và Anglesey.

Các nhà sinh vật học cảnh báo rằng sự xuất hiện ngày càng nhiều của Portuguese Man O' War có thể liên quan đến biến đổi khí hậu và thay đổi dòng hải lưu, khiến loài sinh vật nguy hiểm này tiến gần hơn đến vùng biển Vương quốc Anh.