36 con poodle bị bỏ đói, sống chung 17 bộ xương chó, rác thải ngập ngụa trong một tòa nhà

Cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra vụ việc hơn 30 con chó poodle bị bỏ rơi, sống trong điều kiện tồi tệ cùng nhiều xác động vật phân hủy trong một tòa nhà thương mại ở quận Seo, thành phố Daegu. Sự việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tình trạng “tích trữ động vật” - hiện tượng người nuôi thu nhận quá nhiều thú cưng nhưng không đủ khả năng chăm sóc, dẫn đến bỏ bê và ngược đãi.

Theo Hiệp hội Cứu trợ Động vật Hàn Quốc, vụ việc được phát hiện tại một tòa nhà ở khu Naedang-dong, quận Seo, nơi 36 con chó poodle bị nhốt và sống trong môi trường ngập rác thải, phân động vật và mùi hôi thối nồng nặc. Hiện trường bị ví như một “bãi rác sống”, khi rác sinh hoạt và phân chó chất cao đến đầu gối người lớn.

Đặc biệt, 17 bộ xương chó được tìm thấy trong cùng căn phòng - được cho là đã chết từ lâu. Những con còn sống không được cho ăn, uống đầy đủ, không qua triệt sản hay chăm sóc thú y, và phải sống cạnh xác chết của đồng loại trong thời gian dài.

Người dân xung quanh cho biết chủ đàn chó là bà A, người thuê lại tòa nhà này khoảng 3 năm trước gần một trường tiểu học. Bà không đăng ký cư trú tại đây và chỉ thỉnh thoảng ghé thăm, bỏ mặc hàng chục con chó suốt thời gian dài.

Một đại diện của Hiệp hội Cứu trợ Động vật cho biết: “Chúng tôi đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ cộng đồng, từ việc quyên góp chăn, thức ăn cho đến các tình nguyện viên đến tắm rửa, cắt tỉa lông cho chó. Hiện đã có 5 con được nhận nuôi tạm thời, và chúng tôi hy vọng những con còn lại cũng sớm tìm được mái ấm an toàn.”

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra đối với bà A vì vi phạm Luật Bảo vệ Động vật, đồng thời tiến hành khám nghiệm một số xác chó để xác định nguyên nhân tử vong và mối liên hệ giữa hành vi của chủ nuôi với cái chết của chúng.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc khởi tố và xử phạt trong các vụ “tích trữ động vật” không dễ dàng, do người nuôi thường cho rằng động vật là tài sản cá nhân và từ chối hợp tác điều tra, khiến quá trình pháp lý bị kéo dài hoặc đình trệ.

Giáo sư Seo Byung-bu, khoa Công nghiệp Thú cưng, Đại học Daegu, nhận định: “Hiện tượng tích trữ động vật thường xuất phát từ rối loạn tâm lý dạng ám ảnh tích trữ. Người bệnh coi vật nuôi là đối tượng ‘gắn bó’ và dần đánh mất khả năng kiểm soát. Vì vậy, bên cạnh xử phạt, cần hỗ trợ điều trị tâm lý và giáo dục về chăm sóc thú cưng để giải quyết tận gốc vấn đề.”

Đại diện chính quyền quận Seo cho biết đang tích cực phối hợp các cơ quan chức năng để bảo vệ số chó còn sống, đồng thời thành lập Ủy ban Phúc lợi Động vật nhằm điều tra các trường hợp tương tự và ngăn chặn tái diễn trong tương lai.

“Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để cứu trợ và chăm sóc các con vật bị bỏ rơi, đồng thời lên kế hoạch rà soát toàn diện nhằm tránh những bi kịch tương tự xảy ra lần nữa,” quan chức này nói.

Nguồn: Daum