Đã có bản án dành cho nữ giáo viên đâm dao sát hại bé gái tiểu học rúng động Hàn Quốc đầu năm

Myeong Jae-wan, người bị buộc tội đâm chết Kim Ha-neul, 8 tuổi, tại một trường tiểu học ở Daejeon, nơi cô làm việc vào tháng 2 năm nay, đã bị kết án tù chung thân trong phiên tòa đầu tiên.

Tòa án Hình sự Quận Daejeon đã mở phiên tòa xét xử đầu tiên vào ngày 20 tháng 10 đối với Myeong Jae-wan, người bị truy tố vì vi phạm Đạo luật Hình phạt nghiêm khắc đối với các tội danh cụ thể (giết người, bắt cóc nhằm mục đích trục lợi, v.v.), và tuyên án tù chung thân. Tòa án cũng ra lệnh gắn thiết bị giám sát điện tử trong 30 năm.

Myeong Jae-wan

Các công tố viên đã yêu cầu mức án tử hình vào ngày 22 tháng trước, tuyên bố: "Bệnh tâm thần của bị cáo, chẳng hạn như trầm cảm, dường như không liên quan đến tội ác. Việc sát hại dã man một đứa trẻ vô tội và lời cầu xin hình phạt nghiêm khắc của gia đình nạn nhân cần được xem xét."

Vào khoảng 5 giờ chiều ngày 10 tháng 2, Myeong Jae-wan đã dụ dỗ Kim, người đang trên đường về nhà sau khi kết thúc buổi học đến một nhà kho phòng nghe nhìn bằng cách nói: "Cô sẽ cho em một cuốn sách", rồi giết cô bé bằng hung khí đã chuẩn bị sẵn. Cô cũng bị cáo buộc đã phá hủy một máy tính trong phòng thí nghiệm của trường bằng chân và có hành vi bạo lực, chẳng hạn như túm cổ đồng nghiệp rồi đè mạnh 4-5 ngày trước khi gây án.

Tòa án tuyên bố, “Là một giáo viên tiểu học, bị cáo có thẩm quyền bảo vệ nạn nhân, nhưng lại thực hiện hành vi tàn bạo khi trẻ em và thanh thiếu niên không được bảo vệ tại nơi được cho là an toàn nhất - trường học.” Tòa án nói thêm, “Đây là một vụ án chưa từng có tiền lệ.”

Tòa án thừa nhận: "Mặc dù bị cáo có trạng thái tâm lý bất thường ở một mức độ nào đó, nhưng khó có thể coi đây là tình tiết giảm nhẹ cho tội phạm". Xem xét quá trình lựa chọn nạn nhân, lên kế hoạch phạm tội và các hành động được thực hiện để tránh bị phát hiện, tòa án nhận định rằng bị cáo không có khả năng kiểm soát hành vi của mình vào thời điểm đó. Tòa án giải thích rằng điều này được củng cố bởi các hành vi của bị cáo sau khi gây án, chẳng hạn như phá hủy điện thoại di động của nạn nhân và tắt đèn tại hiện trường vụ án để tránh bị phát hiện.

Tòa án tiếp tục, "Bị cáo đã trút giận bằng cách dụ dỗ một đứa trẻ yếu thế, dễ khuất phục nhất." Tòa tuyên bố, "Xét đến mục đích phạm tội và nguy cơ tái phạm, có căn cứ để cách ly vĩnh viễn nạn nhân khỏi xã hội."

Tuy nhiên, tòa án lưu ý: “Việc tước đoạt mạng sống của bị cáo không nhất thiết sẽ ngăn chặn tái phạm. Ngay cả khi bị cáo được ân xá, vẫn có những biện pháp được áp dụng, chẳng hạn như thiết bị giám sát điện tử và các yêu cầu tuân thủ, để ngăn chặn tái phạm ở một mức độ nào đó.” Tòa án giải thích rằng án tử hình là không hợp lý vì “không có hoàn cảnh đặc biệt rõ ràng nào biện minh cho án tử hình.”

Vụ án đã gây rúng động Hàn Quốc hồi đầu năm

Myeong khai trước tòa rằng cô ta bị suy giảm năng lực tinh thần vào thời điểm gây án, nhưng tòa án không chấp nhận điều này. Tòa tuyên bố: "Mặc dù chứng trầm cảm kéo dài của bị cáo có thể đã ảnh hưởng đến hành vi phạm tội, nhưng điều đó không thể biện minh cho hành vi này."

Các công tố viên tiết lộ rằng cơn giận dữ của Myeong, cộng thêm sự bất hòa trong gia đình, sự hối hận vì vội vàng quay lại làm việc và việc không thích nghi với nơi làm việc đã khiến cô ta ra tay sát hại dã man một học sinh tiểu học yếu hơn mình, coi đó là "tội ác có động cơ bất thường".

Trong phiên tòa, một cuộc giám định tâm thần do phía Myeong yêu cầu đã kết luận rằng cô bị suy giảm năng lực tinh thần vào thời điểm gây án. Tuy nhiên, các công tố viên phản bác: "Dựa trên các cuộc tham vấn với bác sĩ tâm thần trong quá trình điều tra và hành vi của bị cáo trước và sau khi gây án, cô hoàn toàn nhận thức được ý nghĩa và hậu quả của hành động của mình và không ở trong tình trạng suy giảm năng lực tinh thần."

Tòa án tuyên bố, "Ngay cả khi bị cáo mắc các bệnh tâm thần nghiêm trọng như trầm cảm và rối loạn cảm xúc lưỡng cực, thì việc liệu điều này có được coi là yếu tố giảm nhẹ hay không là tùy thuộc vào quyết định của tòa án." Tòa án giải thích rõ, "Điều này không được công nhận là yếu tố giảm nhẹ."

Sở Giáo dục Thành phố Daejeon đã triệu tập một ủy ban kỷ luật vào tháng 4 và quyết định sa thải Myeong. Quyết định sa thải được hoàn tất do không có quy trình kháng cáo riêng biệt nào được thực hiện.

Theo Đạo luật về hình phạt nghiêm khắc đối với các tội danh cụ thể, hành vi bắt cóc hoặc dụ dỗ trẻ vị thành niên dưới 13 tuổi và giết người sẽ bị phạt tử hình hoặc tù chung thân.

Gia đình nạn nhân tuyên bố sẽ kháng cáo sau phiên tòa xét xử đầu tiên vì chưa hài lòng với bản án tù chung thân, cho phép được ân xá này.

