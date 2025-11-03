Động đất mạnh ở Afghanistan: Ít nhất 12 người thiệt mạng, thương vong tiếp tục tăng

Nhiều ngôi nhà bị hư hại nặng sau trận động đất mạnh ở miền Bắc Afghanistan vào rạng sáng 3/11/2025 (Ảnh: Al Jazeera)

Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Afghanistan cho biết trận động đất xảy ra gần thành phố Mazar-i-Sharif - trung tâm kinh tế lớn nhất của khu vực này.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 28 km, cách thành phố Mazar-i-Sharif không xa. Đây là một trong những đô thị đông dân và phát triển nhất tại miền Bắc Afghanistan. Lực rung mạnh khiến nhiều khu dân cư bị hư hại, hàng loạt người dân phải sơ tán trong hoảng loạn.

Cơ quan Quản lý Thảm họa Afghanistan cho biết: "Tính đến thời điểm hiện tại, có ít nhất 12 người thiệt mạng và 143 người bị thương tại tỉnh Samangan, trong đó phần lớn đã được điều trị và xuất viện. Nhiều khu vực ghi nhận thiệt hại về nhà cửa và tài sản". Cơ quan này cũng cảnh báo con số thương vong có thể tiếp tục tăng khi công tác tìm kiếm và cứu hộ được mở rộng đến các vùng nông thôn xa xôi.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy mái vòm và tường gạch của Thánh đường Xanh (Blue Mosque) - công trình kiến trúc Hồi giáo nổi tiếng ở Mazar-i-Sharif - bị nứt vỡ và rơi xuống sân. Kênh CNN xác nhận đoạn video ghi lại cảnh tượng này là có thật. Thánh đường Xanh được xem là một trong những di tích tôn giáo linh thiêng nhất của Afghanistan, nơi được tin là nơi an nghỉ của Hazrat Ali, vị Khalipha thứ tư của đạo Hồi và là con rể của Nhà tiên tri Mohammad.

Trận động đất xảy ra gần thành phố Mazar-i-Sharif, miền Bắc Afghanistan (Ảnh: OpenStreetMap)

Trận động đất cũng được ghi nhận tại một số khu vực lân cận ở Tajikistan, Uzbekistan và Turkmenistan. Người dân Mazar-i-Sharif kể lại rằng họ "tỉnh giấc trong nỗi kinh hoàng" khi mặt đất rung chuyển dữ dội. "Tôi chưa từng trải qua trận động đất nào mạnh như thế" - bà Rahima, một cựu giáo viên, nói với CNN - "Cửa kính nhà tôi vỡ tung, tường nứt, lũ trẻ thì gào khóc chạy xuống cầu thang. Tôi chỉ mừng là nhà mình được xây bằng bê tông, còn những ngôi nhà đất ở vùng ven, tôi không biết liệu có trụ nổi không".

USGS cho biết khu vực đã ghi nhận ít nhất 5 dư chấn, trong đó trận mạnh nhất đạt 5,2 độ, xảy ra chỉ vài giờ sau động đất chính.

Afghanistan là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước thiên tai do địa hình đồi núi hiểm trở và hạ tầng yếu kém. Tháng 8 vừa qua, một trận động đất 6,0 độ tại miền Đông nước này đã khiến hơn 2.200 người thiệt mạng. Trước đó, tháng 10/2023, một trận động đất khác cũng 6,3 độ ở miền Tây khiến hơn 2.000 người chết.

Nỗ lực cứu hộ hiện đang gặp khó khăn do thiếu nguồn viện trợ quốc tế, trong bối cảnh Afghanistan vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề sau cuộc khủng hoảng nhân đạo và kinh tế kéo dài từ khi Taliban lên nắm quyền năm 2021.