Trận chiến nghẹt thở với cá sấu nặng 300 kg, dài 4,27 mét kéo trôi thuyền

Nhóm thợ săn trên đã hạ được một con cá sấu khổng lồ, con vật đã tiết lộ vị trí của mình khi "gầm như khủng long".

Thợ săn có tên Jimmy Appleton mô tả "tiếng gầm khàn" nghe thôi cũng khiến tóc gáy dựng đứng.

Ngay sau buổi trưa, khi con cá sấu khổng lồ hiện lên đáy hồ ở Khu Tây Nam, nhóm đã móc con thú bằng cần và máy câu, sau đó bằng dây câu tay.

"Nó suýt lôi tôi ra khỏi thuyền" — ông Jimmy Appleton kể với tờ Clarion Ledger — khi con vật chạy nước rút ban đầu.

Một móc dây câu tay khác được móc vào con cá sấu, khiến nó bắt đầu kéo chiếc thuyền dài 5,18 m của ông Appleton dễ dàng. Khi lên mặt nước, con cá sấu bị khống chế trước khi 4 người kéo nó vào thuyền.

Con bò sát khổng lồ sau đó được chuyển đến cơ sở Red Antler Processing ở Yazoo City, nơi nó được đo dài 4,27 m và cân nặng 300,28 kg. Chiều dài này chỉ kém kỷ lục bang dành cho cá sấu đực đánh bắt ở vùng nước công cộng (4,34 m).

Trong mùa săn cá sấu của Mississippi, kết thúc vào ngày 8/9, những người có giấy phép được phép thu hoạch 2 con cá sấu có chiều dài ít nhất 1,22 m, trong đó chỉ 1 con được phép dài hơn 2,13 m.

Theo Sở Động vật hoang dã, Thủy sản và Công viên bang Mississippi, các hạn chế về số lượng khai thác nhằm phân bổ việc thu hoạch giữa cá sấu trưởng thành và cá sấu con.