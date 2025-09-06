Kinh hoàng: Cô gái bị bạn trai chuốc thuốc mê, cho nam streamer có hành vi đồi bại, quay phim rồi phát trực tiếp

Dấu hiệu bất ổn

Vụ việc đau lòng xảy ra với một người phụ nữ (A) khi người bạn trai mà cô hẹn hò trong một năm rưỡi và bạn của anh ta - nam streamer nổi tiếng xâm hại.

Cặp đôi trước đó đã dự định tiến tới hôn nhân.

Sự việc xảy ra vào tháng trước, khi bạn trai A giới thiệu cô với một nam streamer và rủ tham gia một chương trình phát sóng trực tiếp dành cho các cặp đôi. Nam streamer thuyết phục A rằng chương trình chỉ xoay quanh những câu chuyện thường ngày, không cần uống rượu và còn có thù lao.

Ban đầu, A còn do dự nhưng trước sự nài nỉ của bạn trai, cô miễn cưỡng đồng ý và đến một căn hộ tại đảo Jebu, thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), nơi diễn ra buổi phát sóng. Tuy nhiên, A nhận thấy bạn trai mình hành động khác thường khi mua hai chai rượu whisky dù biết cô tửu lượng kém. Khi A thắc mắc việc mua rượu trước buổi phát sóng, bạn trai cô trấn an rằng đó là do streamer yêu cầu và streamer sẽ là người uống.

Buổi phát sóng được tiến hành trực tiếp

Mặc dù A nói sẽ chỉ uống nước ngọt nhưng khi một số khán giả yêu cầu cô uống rượu, A đành uống ba ly whisky và sau đó bất ngờ mất ý thức. Khi tỉnh dậy, A bàng hoàng phát hiện nam streamer đang cưỡng hiếp mình, còn bạn trai cô thì đứng bên cạnh quay phim lại bằng điện thoại.

A kể lại: "Tôi chỉ uống khoảng 2 - 4 ly whisky nhưng lại mất trí nhớ. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình không mặc quần áo, streamer đang cưỡng hiếp tôi còn bạn trai tôi thì đứng ngay đó".

Cô nói thêm: "Tôi quá sốc nên hét lên, streamer liền chạy xuống tầng dưới và tôi nghe thấy tiếng tắt quay phim. Tôi chạy theo xuống và hỏi anh ta đang làm cái gì vậy thì hắn thản nhiên đáp 'Có chuyện gì vậy?'". Cô gái A vô cùng lo sợ đoạn phim ghi lại cảnh xâm hại tình dục sẽ bị phát tán trên mạng.

Ngay sau đó, A đã báo cảnh sát và streamer bị bắt tại trận.

Vì không muốn tin bạn trai có liên quan đến vụ việc, A khai với cảnh sát rằng bạn trai cô vô tội. Thế nhưng, kết quả điều tra lại hoàn toàn trái ngược. Cảnh sát tìm được đoạn ghi âm cuộc gọi giữa bạn trai và streamer vào ngày hôm trước, trong đó họ bàn bạc về việc bỏ thuốc mê vào rượu của A.

Ảnh do AI tạo.

Sau khi biết sự thật, cô gái đã viết đơn yêu cầu xử lý nghiêm minh những kẻ đã gây ra tội ác với mình

Tuy nhiên, gia đình bạn trai A lại tìm đến cô để xin cô viết đơn bãi nại. A nhận được tin nhắn từ em trai bạn trai với nội dung như:

"Chị cần viết đơn bãi nại",

"Chị cũng từng yêu anh tôi mà, phải không?",

"Nếu anh tôi đi tù, ra tù anh ấy đã 40 tuổi rồi",

"Bố mẹ tôi muốn gặp chị để xin lỗi và hỗ trợ chị nếu có thể. Xin chị hãy gặp họ"...

A chia sẻ: "Tôi đã nói rõ là không muốn liên lạc hay gặp mặt nhưng họ vẫn cứ tìm đến khiến tôi rất sợ hãi. Hành động của gia đình anh ta khiến tôi càng thêm đau lòng và suy sụp".

Hiện A đang được hỗ trợ tiến hành xét nghiệm DNA và kiểm tra chất gây mê. Kết quả sẽ có sau một tháng nữa. Cả hai nghi phạm đều đã bị chuyển đến Viện kiểm sát vì tội hiếp dâm đặc biệt. Nam streamer đã nhận tội trong khi bạn trai A vẫn một mực chối.

Theo news.naver