Shipper làm chuyện khó tin ngay trong thang máy chung cư, không ngờ bị camera ghi lại toàn bộ

Ngày 8/12, chương trình của đài JTBC công bố đoạn video do người tố giác A cung cấp. Anh A, hiện là quản lý của khu phức hợp, cho biết đoạn video được ghi lại vào chiều ngày 2/12. Trước đó, anh phát hiện một mẩu xương gà nằm trên sàn thang máy với nhiều dấu hiệu bất thường nên đã mở lại CCTV kiểm tra và thấy cảnh tượng gây sốc.

Trong video, người giao đồ ăn bước vào thang máy khi đang mang theo hộp đựng gà rán. Khi thang máy di chuyển, anh ta bất ngờ thò tay vào hộp, lấy ra một chiếc đùi gà rồi nhanh chóng cho vào miệng.

Sau khi vừa ăn vừa hoàn thành việc giao hàng, người này đi thang máy xuống tầng 1. Tuy nhiên, thay vì giữ lại chiếc xương, anh ta ném thẳng xuống sàn thang máy rồi dùng chân đá vào góc như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra trước khi rời khỏi tòa nhà.

Anh A cho biết: “Trong quá trình giao hàng, anh ta lấy đùi gà ra ăn một cách tự nhiên lắm. Nhìn kiểu đó thì có vẻ không phải lần đầu”.

Đoạn video sau khi được chia sẻ đã khiến cộng đồng mạng Hàn Quốc phẫn nộ. Nhiều người bình luận: “Ăn trộm đã đành, còn ném xương gà bừa bãi. Nhìn vậy đủ hiểu nhân cách thế nào”, “Chỉ vì một người như vậy mà những shipper làm việc chăm chỉ lại bị mang tiếng”.

Nguồn: JTBC