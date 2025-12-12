Cho bạn chiến hữu vay 70 triệu đồng, rồi mất liên lạc, 10 năm sau đi huỷ thẻ thì được thông báo: tài khoản có hơn 140 triệu đồng

10 năm mất liên lạc với bạn cũ

Số tiền này bắt nguồn từ số tiền anh từng cho một người bạn cùng đơn vị vay cách đây mười năm. Sau quãng thời gian dài chờ đợi, không chỉ khoản gốc được hoàn trả, mà người bạn còn gửi thêm tiền lãi như một khoản bù đắp. Khoản tiền trở lại sau một thập kỷ không chỉ khép lại sự chờ đợi, mà còn giúp tình đồng đội tưởng chừng đã đứt quãng được nối lại.

Mười năm trước, anh vừa xuất ngũ và làm việc tại một công trường xây dựng, cuộc sống khi đó còn nhiều khó khăn. Đúng lúc đó, một đồng đội cũ từng cùng anh vào sinh ra tử suốt năm năm trong quân đội bỗng gọi điện cầu cứu, nói rằng mẹ mình bị bệnh nặng cần phẫu thuật gấp, anh ta còn thiếu 18.000 NDT (khoảng 67 triệu đồng) nữa, và hứa sẽ hoàn trả trong vòng nửa năm.

Nghĩ đến tình nghĩa sâu nặng nhiều năm gắn bó trong quân ngũ, dù 18.000 tệ khi ấy là toàn bộ số tiền anh tích cóp được, anh vẫn không do dự, mà lập tức chuyển khoản qua ngân hàng ngay trong ngày. Phía người bạn sau khi nhận được tiền cũng nhiều lần cam kết sẽ sớm trả lại, mong anh yên tâm.

Tuy nhiên, lời hứa trả nợ đã không thành hiện thực. Trong nửa năm đầu, người bạn thỉnh thoảng vẫn chủ động báo tin về tình trạng bệnh của mẹ và nhắc đến chuyện sẽ sớm hoàn tiền. Nhưng sau một năm, tần suất liên lạc giảm dần, và mỗi khi nhắc đến việc trả nợ, anh ta đều tìm cách lảng tránh.

Bước sang năm thứ hai, anh gọi điện cho anh ta hoặc là không thể kết nối, hoặc chuông reo nhưng không ai bắt máy; tài khoản mạng xã hội cũng bị chặn. Nhiều năm sau đó, anh chỉ có thể nhờ các đồng đội xuất ngũ khác dò hỏi tình hình và được biết người bạn kia có thể đang gặp khó khăn do mẹ bệnh tái phát hoặc việc kinh doanh thua lỗ. Dù vậy, anh vẫn không cách nào liên hệ trực tiếp được. Khoản vay 67 triệu đồng dường như rơi vào im lặng.

Dù thất vọng, anh không trách móc nhiều. Anh chọn cách cất lại mối quan hệ ấy cùng khoản nợ vào quá khứ, xem như đã mọi thứ đã khép lại.

Trong mười năm tiếp theo, anh thay đổi nhiều công việc, từ làm công nhân công trình, chuyển sang xưởng sản xuất, rồi tự mở một cửa hàng nhỏ. Cuộc sống dần ổn định hơn. Chiếc thẻ ngân hàng từng dùng để chuyển khoản năm xưa cũng bị bỏ quên trong ngăn kéo vì lâu ngày không sử dụng.

Phát hiện bất ngờ trong chiếc thẻ ngân hàng bị bỏ quên

Đến tháng 11/2025, khi dọn dẹp ngăn kéo, anh tình cờ nhìn thấy chiếc thẻ cũ và nghĩ nó không còn giá trị nên quyết định mang tới ngân hàng để làm thủ tục hủy thẻ.

Tại quầy giao dịch, sau khi anh đề nghị hủy thẻ, nhân viên ngân hàng kiểm tra và cho biết thẻ không chỉ còn tiền mà số dư lên tới 38.000 NDT (khoảng 141 triệu đồng). Khoản tiền này còn được ghi nhận là vừa được nạp vào tháng trước, kèm theo một phần lãi.

Tin tức này khiến anh sững sờ. Ngay lập tức, anh gần như chắc chắn số tiền này đến từ người bạn đã vay mượn năm xưa. Con số 38.000 tệ đúng bằng khoản nợ cũ cộng thêm 20.000 tệ tiền bù đắp.

Sau đó, anh thử tìm lại số điện thoại của người bạn và bất ngờ lại liên lạc được. Trong cuộc gọi, giọng người bạn khàn đặc, nghẹn lại nhiều lần. Anh ta thừa nhận chính mình đã gửi khoản tiền đó, tiền lãi cũng là sự bù đắp cho nỗi áy náy suốt mười năm qua.

Người bạn giải thích rằng sau ca phẫu thuật, bệnh tình của mẹ liên tục tái phát. Sau đó anh ta lại làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, hoàn toàn không có khả năng trả nợ cũng không đủ mặt mũi để chủ động liên hệ với anh. Mười năm qua, anh ta phải dậy sớm về muộn, làm đủ nghề để kiếm sống, dè sẻn từng đồng tích góp lại. Đến khi gom đủ tiền, vì không chắc bạn mình còn dùng chiếc thẻ cũ hay không, anh ta chỉ có thể thử gửi vào tài khoản ấy, hy vọng một ngày người nhận sẽ phát hiện.

Biết được toàn bộ sự thật, anh không khỏi xúc động với nhiều cảm xúc đan xen. Anh không rút số tiền trong thẻ, cũng từ bỏ ý định hủy thẻ, mà cẩn thận giữ lại nó như một kỷ niệm của tình đồng đội. Từ đó, hai người nối lại liên lạc, thường xuyên gọi điện, nhắn tin hỏi thăm nhau. Người bạn hẹn rằng khi cuộc sống ổn định hơn sẽ tìm gặp anh để bù đắp cho quãng thời gian mười năm đứt đoạn.

Anh cho biết, khoản tiền năm ấy được cho vay hoàn toàn vì sự tin tưởng, và giờ đây khi số tiền được hoàn trả, điều quý giá hơn cả lại là tình đồng đội tưởng như đã đánh mất nay tìm lại được. Tình nghĩa chân thật không bị thời gian hay tiền bạc đánh bại; những lời hứa tưởng như đã biến mất đôi khi chỉ là vì người kia đang âm thầm cố gắng để thực hiện cho trọn vẹn mà thôi.

Khoản tiền được trả lại sau mười năm không chỉ bù đắp tổn thất vật chất, mà còn chứng minh sự bền chặt của tình đồng đội.

