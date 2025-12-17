Shipper sốc nặng khi nhận được 6,4 triệu đồng tiền boa sau khi giao đơn hàng

Muhamad Rafiuddin đã đăng tải đoạn clip về cuộc gặp gỡ này lên tài khoản TikTok của mình vào ngày 15/12. Clip đã lan truyền nhanh chóng, thu hút 2 triệu lượt xem tính đến thời điểm hiện tại.

Ở đầu clip, Rafiuddin đang giao hàng qua cửa sổ cho vị khách tên là Brandon. Sau khi đưa đơn hàng cho Brandon, anh dừng lại để chụp ảnh món hàng đã giao trước khi quay trở lại xe máy của mình.

Khách hàng đã gọi Rafiuddin lại khi anh vừa lên xe, bảo anh đợi trong khi đi lấy tiền boa.

Nam tài xế nhận được số tiền boa lên tới 6,4 triệu đồng.

Một lúc sau, Brandon xuất hiện ở cửa sổ. "Của anh đây", người đàn ông nói và đưa cho Rafiuddin một xấp tiền mặt.

"Anh chắc chứ? Số tiền này nhiều lắm", Rafiuddin nói khi cầm số tiền trên tay. Brandon nói rằng anh sẽ rời đi vào ngày mai và quá lười để đổi lại tiền.

Rafiuddin quay lại xe máy, mặt rạng rỡ khi mở xấp tiền ra, bên trong là những tờ tiền mệnh giá 100 RM tổng cộng 1000 RM (6,4 triệu đồng) tiền boa.

Trong phần chú thích, anh viết rằng đó là "tiền boa lớn nhất mà anh ấy từng nhận được khi làm giao hàng".

Sau bài đăng của Rafiuddin, công ty nơi anh làm việc, đã bình luận để cảm ơn Brandon.

Sự hào phóng của Brandon cũng nhận về nhiều lời khen ngợi từ phía người xem clip. Một số người cũng mong muốn có được một khách hàng như Brandon, một người nói: "Làm ơn hãy gửi cho tôi một khách hàng như thế này dù chỉ một lần thôi".