Phát hiện mỏ khí đốt lớn ngoài khơi một quốc gia Đông Nam Á: Trữ lượng khoảng 17 tỷ mét khối, nằm ở độ sâu 570 mét

Indonesia vừa ghi nhận một phát hiện quan trọng về khí đốt tự nhiên ngoài khơi, với trữ lượng ước tính hàng trăm tỷ feet khối, hứa hẹn thay đổi diện mạo ngành năng lượng nước này.

Cụ thể, giếng thăm dò Konta-1 do Eni thực hiện tại lưu vực Kutei, Đông Kalimantan, cách bờ biển khoảng 50 km ở độ sâu 570 mét, đã xác nhận tiềm năng đáng kể của khu vực. Theo đánh giá ban đầu, mỏ Konta chứa khoảng 600 tỷ feet khối (bcf) khí đốt, tương đương hơn 17 tỷ mét khối nằm rải rác trong bốn tầng cát hình thành cách đây hàng triệu năm.

Các kết quả thử nghiệm sản xuất ghi nhận lưu lượng 31 triệu feet khối tiêu chuẩn mỗi ngày (MMscfd) khí đốt, kèm theo 700 thùng khí ngưng tụ mỗi ngày từ một giếng khoan duy nhất. Khi phát triển theo kịch bản đa mỏ, tổng sản lượng tiềm năng có thể đạt 80 MMscfd khí đốt và 1.600 thùng khí ngưng tụ mỗi ngày.

Các phân tích địa chất cũng chỉ ra rằng khu vực triển vọng rộng hơn xung quanh giếng Konta vẫn còn nhiều phân đoạn bể chứa chưa được khai thác, với đặc tính khí tương tự, có thể nâng tổng nguồn tài nguyên lên trên 1.000 tỷ feet khối (tcf). Với tiềm năng mở rộng này, phát hiện tại Konta không chỉ là một dự án độc lập, mà còn có thể trở thành nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của toàn bộ lưu vực Kutei.

Một điểm quan trọng khác là vị trí chiến lược của mỏ Konta, gần các cơ sở hạ tầng sản xuất hiện có của lưu vực Kutei. Điều này mở ra nhiều lộ trình phát triển, giúp giảm chi phí đầu tư và thời gian triển khai dự án so với việc xây dựng hoàn toàn cơ sở mới.

Các phương án phát triển nhanh dự kiến có thể kết nối dưới biển, đưa khí đốt ra thị trường trong vòng 5 đến 7 năm kể từ quyết định đầu tư cuối cùng. Đây là lợi thế thời gian quan trọng, đặc biệt khi các nhà điều hành đang tìm cách thương mại hóa trữ lượng trước bối cảnh chuyển đổi năng lượng đầy thách thức.

Sự tích hợp liền mạch giữa phát hiện mới và hạ tầng hiện có cũng mang lại lợi ích đáng kể cho khung an ninh năng lượng của Indonesia. Các nhà phân tích nhận định, việc tận dụng các cơ sở đã được xây dựng giúp giảm thiểu rủi ro kỹ thuật và tài chính, đồng thời tạo điều kiện cho việc phát triển nhanh các dự án khí đốt ngoài khơi khác trong khu vực.

Với tiềm năng lớn và lợi thế vị trí, mỏ Konta được kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể vào nguồn cung khí đốt trong nước, đồng thời thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và đối tác quốc tế, tạo động lực cho ngành năng lượng Indonesia trong thập kỷ tới.