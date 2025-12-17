Bữa ăn tương lai của con người từ công nghệ tế bào và in 3D

Trong bối cảnh diện tích đất canh tác ngày càng thu hẹp và chất lượng suy giảm, cùng với những thách thức từ biến đổi khí hậu, các nhà khoa học buộc phải tìm kiếm giải pháp sản xuất thay thế. Mục tiêu của trung tâm này là làm cho quá trình sản xuất thực phẩm trở nên dễ thích nghi và tiết kiệm tài nguyên hơn, canh tác hoàn toàn bên ngoài đất nông nghiệp truyền thống.

Bà Silvia Massa (Trưởng phòng Nông nghiệp 4.0, Trung tâm nghiên cứu ENEA) cho biết: "Đó là canh tác không phải trong môi trường tự nhiên, mà là canh tác trong phòng thí nghiệm trên các giá thể nhân tạo. Ở đây chúng ta thấy những cây con nhỏ mà chúng tôi trồng trên loại gel giống như đất này. Nhưng ý tưởng tiên phong hơn nữa là không trồng cây, mà là các tế bào của nó. Mục tiêu chính là tìm ra các hệ thống để tiếp tục sản xuất những thứ chúng ta quen ăn trong những tình huống bất thường".

Với sức sáng tạo, các nhà nghiên cứu kết hợp thực phẩm tế bào thực vật với việc thu hồi các phế phẩm từ ngành công nghiệp nông sản, giúp tăng tính bền vững cho chu trình thực phẩm đổi mới. Trong đó, dự án Nutri3D đã tạo ra các nguyên mẫu từ thanh thực phẩm cô đặc đến mật ong dạng ngọc trai có giá trị dinh dưỡng cao từ máy in 3D.

Ông Ermanno Petricca (Giám đốc công ty Elthub) cho biết thêm: "Đầu tiên, nếu chúng ta nghĩ về không gian, đây là thực phẩm cho các phi hành gia. Họ không thể mang nguyên liệu tươi lên tàu vũ trụ, nhưng thông qua máy in 3D loại này, họ có thể tự sản xuất thực phẩm từ các thuộc tính dinh dưỡng của nguyên liệu gốc. Còn với cuộc sống bình thường, đây có thể là giải pháp cho những người gặp khó khăn về chế độ ăn uống, khó tiêu thụ thực phẩm nguyên bản".

Để bổ sung cho thực phẩm in 3D, trung tâm ENEA còn nghiên cứu cách trồng rau mầm và nano-cà chua trong vũ trụ. Một cách tiếp cận có thể giúp nuôi sống phi hành đoàn trong các chuyến thám hiểm dài ngày đến Mặt Trăng và Sao Hỏa.

Trung tâm ENEA đã gửi khảo sát và nhận thấy 59% người tiêu dùng sẵn sàng thử các loại thực phẩm này - cho thấy những đổi mới bước đầu đối với người tiêu dùng. Tiềm năng đã được thể hiện rõ tại một nhà hàng chuyên về thịt thực vật. Họ đã đưa thịt cắt lát in 3D vào thực đơn của mình.

Ông Alessandro Thellung (Nhà sáng lập nhà hàng Impact Food, Italy) tiết lộ: "Về kết cấu, đây là sản phẩm duy nhất có độ dai riêng, gần như tái tạo được collagen mà thường là điều không thể tạo ra từ thịt chay thông thường. Và để khuyến khích việc dùng thử, chúng tôi luôn đưa ra một ví dụ cho khách hàng rằng họ đã bao giờ ăn thịt hươu cao cổ chưa? Chưa, đúng không. Đây là lý do: hãy thử tưởng tượng đây là thịt hươu cao cổ. Đây là một sự khiêu khích để bạn khám phá xem một miếng thịt mà bạn chưa từng ăn có vị như thế nào. Nói cách khác, hãy thử trải nghiệm một hương vị khác biệt, nhưng vẫn là thịt".

Từ phòng thí nghiệm đến bàn ăn, công nghệ tế bào và in 3D đang thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về thực phẩm - nơi tính bền vững không làm mất hương vị mà trở thành một phần của trải nghiệm.