Bị từ chối kết hôn, nam thanh niên trèo lên cột điện đòi tự tử

Một thanh niên 19 tuổi đã có hành động gây sốc sau khi bị bạn gái từ chối kết hôn tại Shahdol, Madhya Pradesh, Ấn Độ, vào ngày 3/12. Anh ta trèo lên một cột điện cao thế và kể to câu chuyện tình buồn của mình khi bạn gái không nghe máy.

Theo thông tin ban đầu, thanh niên này được xác định là Santosh Saket. Anh ta đã trèo lên cây cột điện ở khu vực Devoland và đe dọa sẽ tự tử. Santosh đã rất buồn vì gia đình cô gái đã từ chối lời cầu hôn.

Trong gần 3 giờ, anh liên tục hét lên và hành động một cách kịch tính, tương tự như cảnh Veeru nổi tiếng trong bộ phim Sholay.

Nam thanh niên trèo lên cột điện sau khi bị từ chối kết hôn.

Người dân địa phương và cảnh sát Devoland đã cố gắng thuyết phục Santosh xuống nhưng anh ta từ chối.

Cảnh sát sau đó đã sắp xếp cho một nữ cảnh sát nói chuyện với Santosh qua điện thoại bằng cách giả làm bạn gái của anh ta. Cô đảm bảo mình đã sẵn sàng kết hôn. Chỉ sau khi nghe điều này, Santosh mới đồng ý xuống khỏi cây cột điện.

Sau 3 giờ nỗ lực, cảnh sát đã giải cứu thành công nam thanh niên. Hành động kịp thời và khéo léo của cảnh sát Devoland đã giúp cứu sống chàng trai trẻ.

Vụ việc xảy ra tại làng Nimhiha thuộc đồn cảnh sát Devoland.