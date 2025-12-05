Tiết lộ âm thanh cuối cùng trên radio trong vụ rơi máy bay chở hàng cứu trợ

Mới đây, những âm thanh rùng rợn cuối cùng được ghi lại từ buồng lái qua radio trước khi một chiếc máy bay chở hàng cứu trợ rơi xuống hồ ở Florida, Mỹ khiến hai cha con thiệt mạng đã được công bố trong báo cáo ban đầu của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB).

Nạn nhân là ông Alexander Wurm (53 tuổi) và con gái Serena Wurm (22 tuổi), đang trên hành trình bay tới Jamaica để chuyển hàng cứu trợ cho các nạn nhân của cơn bão Melissa thì gặp nạn vào ngày 10/11 (giờ địa phương) tại hồ nước thuộc khu vực Coral Springs, ngoại ô Fort Lauderdale.

Chuyến bay cứu trợ hóa thảm họa.

Theo NTSB, các kiểm soát viên không lưu đã nghe thấy những tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ phát ra từ máy bay trong những giây phút cuối cùng, song hiện chưa thể xác định nguyên nhân của những âm thanh này cũng như mối liên hệ của chúng với sự cố kỹ thuật. Toàn bộ nguyên nhân vụ tai nạn dự kiến sẽ chỉ được làm rõ sau khi quá trình điều tra hoàn tất vào năm tới.

Chiếc máy bay gặp nạn là một Beechcraft King Air do ông Wurm điều khiển. Trước khi rơi xuống hồ, máy bay suýt đâm trúng nhà dân trong khu dân cư, làm dấy lên lo ngại về một thảm họa lớn hơn nếu lệch hướng chỉ vài mét.

Báo cáo bước đầu cũng đặt ra nghi vấn về khả năng máy bay bị quá tải hoặc xếp hàng không đúng kỹ thuật. Tổ chức truyền giáo Ignite the Fire do ông Wurm sáng lập, dự kiến chất lên máy bay khoảng hơn 450 kg hàng cứu trợ, bao gồm cả máy phát điện phục vụ các khu vực bị bão tàn phá.

Tuy nhiên, khi cất cánh từ sân bay Fort Lauderdale, máy bay chỉ chở khoảng 91 kg hàng hóa. Dù vậy, báo cáo cho biết phi công chỉ căn cứ vào bảng kê trọng lượng mà không cân lại thực tế. Máy phát điện được buộc ở phía sau khoang trong khi các vật dụng còn lại được xếp trên ghế hành khách. Một phần hàng hóa đã được để lại cho các chuyến bay sau.

Dữ liệu bay cho thấy máy bay đã đạt độ cao ổn định khoảng 1.200 mét trước khi đột ngột mất độ cao chỉ sau quãng đường ngắn rời sân bay. Tốc độ của máy bay tại thời điểm gặp nạn được ước tính lên tới 500 km/h.

Camera an ninh trong khu vực ghi lại khoảnh khắc cuối, cho thấy mũi máy bay chúi xuống ở góc 45 độ trước khi lao thẳng xuống mặt hồ. Cú va chạm khiến thân máy bay vỡ vụn, không có cơ hội sống sót cho hai người trên khoang.

NTSB cũng xác nhận chiếc Beechcraft King Air này vừa được đại tu toàn diện, bao gồm nội thất mới và hệ thống điện tử hàng không hiện đại, sau khi chủ sở hữu hiện tại mua lại vào tháng 2 năm ngoái. Trong tuần trước tai nạn, chiếc máy bay đã thực hiện bốn chuyến bay cứu trợ khác tới Jamaica phục vụ công tác khắc phục hậu quả bão.

Cơn bão Melissa đã đổ bộ Jamaica vào ngày 28/10 và được ghi nhận có sức mạnh ngang với những cơn bão Đại Tây Dương dữ dội nhất trong lịch sử. Bão cũng gây thiệt hại nghiêm trọng tại Cuba, Haiti và Cộng hòa Dominica, buộc các tổ chức cứu trợ quốc tế phải khẩn trương triển khai hỗ trợ nhân đạo.

Tổ chức Ignite the Fire cho biết gia đình Wurm là những người tận tụy với sứ mệnh nhân đạo. "Họ sống vì lòng trắc ẩn và niềm tin", thông cáo của tổ chức viết.

Cuộc điều tra của NTSB đang tiếp tục nhằm xác định liệu yếu tố kỹ thuật, con người hay môi trường có dẫn tới thảm kịch này hay không.