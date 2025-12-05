Không thể tin đây là tình cảnh ở Thái Lan hiện tại

Hat Yai (Thái Lan) hiện vẫn tiếp tục đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng, các chuyên gia cảnh báo rằng khu kinh tế của thành phố sẽ vẫn chìm trong nước ít nhất cho đến giữa tháng 12.

Phó Giáo sư Seree Supratid, giám đốc Trung tâm Biến đổi Khí hậu và Thảm họa tại Đại học Rangsit và phó chủ tịch Quỹ Hội đồng Cảnh báo Thảm họa Quốc gia, cho biết hôm 2/12 rằng mặc dù mực nước thượng nguồn tại quận Sadao đang giảm, dòng chảy xuôi dòng sẽ tăng lên trước khi đổ vào thành phố, làm trầm trọng thêm tình trạng lũ lụt.

Khung cảnh vẫn tan hoang sau nhiều tuần lũ ở Hat Yai

Ông cho biết trong một bài đăng trên Facebook: "Lúc 7 giờ sáng [thứ Ba], nước lũ đã dâng lên gần hai mét so với [thứ Hai]. Những ngôi nhà trước đây chỉ bị ngập một mét nay đã chìm hoàn toàn dưới nước, trong khi các ngôi nhà trũng thấp ở các khu vực như Đô thị Khuan Lang bị ngập đến tận mái nhà."

Ông ước tính lượng mưa từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 11 đạt khoảng 850 milimet, tạo ra 1.200 - 1.500 triệu mét khối nước chảy tràn. Với khả năng thoát nước tự nhiên và bơm, có thể mất khoảng 10 ngày để nước rút, và thời gian này còn bị trì hoãn thêm do mực nước biển dâng cao dự kiến kéo dài đến cuối tháng 11.

"Người dân bị mắc kẹt trên mái nhà, xe cộ bị nhấn chìm, và các nhóm dễ bị tổn thương đang cầu xin sự giúp đỡ". ông nói.

Ông thúc giục các biện pháp tức thời như cắt đê đường để tăng tốc độ thoát nước và giảm thiểu thiệt hại.

Sau nhiều tuần Thái Lan vẫn vật lộn vì lũ

Maitree Jongkraichak, quản lý Quỹ Cộng đồng Thái Lan, kêu gọi các biện pháp can thiệp khẩn cấp.

Thông qua mạng xã hội, ông đề xuất thành lập một "phòng tác chiến" gồm các chuyên gia bao gồm học giả, mạng lưới cộng đồng và nhà phân tích dữ liệu, đồng thời triển khai các kế hoạch phòng chống thảm họa quốc gia và tỉnh.

Các hành động được đề xuất bao gồm lập bản đồ rủi ro lũ lụt, phối hợp các hoạt động cứu hộ thông qua một trung tâm điều hành vô tuyến trung tâm, huy động thuyền và máy bay quân sự để vận chuyển, thiết lập các trung tâm sơ tán và bếp ăn trung tâm, cùng với việc cung cấp thông tin báo chí kịp thời cứ sau hai giờ.

Trong khi đó, chuyên gia sinh thái biển Thon Thamrongnawasawat nhấn mạnh những bài học rộng hơn từ Hat Yai, nêu bật rằng các thảm họa trong kỷ nguyên nóng lên toàn cầu đang ngày càng gia tăng cường độ.

Ông khuyên người dân "không nên trở thành nạn nhân" bằng cách chuẩn bị đồ tiếp tế khẩn cấp, lập kế hoạch thoát hiểm và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương từ sớm.

Nguồn: Bangkok Post