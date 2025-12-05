Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp

Tuyết rơi dày đặc đầu mùa đông đã tấn công Seoul và các khu vực lân cận vào thứ Năm (4/12), khiến chính quyền phải ban bố cảnh báo thảm họa thiên tai khẩn cấp và chuẩn bị đối phó với những gián đoạn có thể xảy ra.

Cơ quan thời tiết nhà nước cho biết, Seoul và tỉnh Gyeonggi rộng lớn hơn bắt đầu có tuyết rơi dày vào cuối buổi chiều, với lượng tuyết tích tụ vượt quá 5 centimet mỗi giờ.

Chính phủ đã ban hành cảnh báo thiên tai để thông báo cho công chúng về khả năng gián đoạn giao thông trong giờ cao điểm buổi tối và nâng mức cảnh báo tuyết rơi dày từ "chú ý" lên "thận trọng."

Người đi làm đi bộ qua trung tâm Seoul vào thứ năm khi trận tuyết đầu mùa rơi.

Vệt hành lý hiện rõ trên đường phố Seoul khi thành phố chứng kiến trận tuyết rơi đầu tiên trong mùa đông năm nay.

Hình ảnh người dân Hàn Quốc đón tuyết đầu mùa

Bộ Nội vụ đã đặt Trụ sở Cơ quan Đối phó Thảm họa và An toàn Trung ương ở mức cảnh báo ứng phó nhẹ nhất là Cấp độ 1.

Tính đến 7 giờ tối, khu vực đô thị Seoul, tỉnh Gangwon phía đông và tỉnh Chungcheong Nam phía tây-trung tâm đã nhận được lượng tuyết rơi lên tới 5 centimet.

Xe cộ di chuyển chậm chạp trên các đường cao tốc lớn, gây ra tình trạng ùn tắc giao thông. Một số đoạn đường đã bị đóng cửa vì lý do an toàn.

Cơ quan thời tiết cho biết, tuyết hoặc mưa dự kiến sẽ tiếp tục xảy ra tại các khu vực miền trung của đất nước suốt đêm. Đợt lạnh này được dự kiến sẽ kéo dài đến hết thứ Sáu (5/12).

Nguồn: Yonhap