1 tuần sau thảm họa tại Hong Kong (Trung Quốc): Có những người sẽ mãi “mất tích” vì thi thể đã hoàn toàn bị thiêu rụi

Nhiều người có thể sẽ mất tích vĩnh viễn

Cảnh sát vẫn tiếp tục kiểm tra bảy tòa nhà bị cháy rụi tại khu Wang Fuk Court, nơi thi thể cư dân được tìm thấy trong các cầu thang và trên mái nhà, mắc kẹt khi cố gắng thoát khỏi đám cháy. Hơn 40 người vẫn đang mất tích.

“Có những thi thể đã bị thiêu rụi hoàn toàn, do đó chúng tôi có thể không thể tìm thấy tất cả những người mất tích,” ông Tsang Shuk-yin, quan chức cảnh sát, nghẹn ngào chia sẻ với báo giới.

Hiện trường bên trong vụ cháy (Ảnh: Reuters)

Kiểm tra mẫu lưới màu xanh quấn quanh giàn giáo tre tại các tòa nhà vào thời điểm xảy ra cháy cho thấy không đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy, theo thông tin từ các quan chức điều tra tại buổi họp báo. Ông Eric Chan, Tổng thư ký, cho biết các nhà thầu đã sử dụng vật liệu kém chất lượng ở những khu vực khó kiểm tra, khiến việc phát hiện của thanh tra trở nên khó khăn.

Ngoài ra, lớp cách nhiệt bằng foam mà các nhà thầu sử dụng đã khiến ngọn lửa bùng mạnh, trong khi các hệ thống báo cháy trong khu nhà không hoạt động đúng cách.

Hàng nghìn người đã đến tưởng niệm các nạn nhân, trong đó có ít nhất chín lao động giúp việc người Indonesia và một người Philippines, với dòng người nối dài hơn một km dọc theo con kênh bên cạnh khu nhà. Các buổi tưởng niệm cũng dự kiến diễn ra trong tuần này tại Tokyo, London và Đài Bắc (Trung Quốc).

Tiếp tục tìm kiếm tại các tòa nhà thiệt hại nặng nhất

Các tòa nhà đang được kiểm tra là những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, và công tác tìm kiếm có thể kéo dài hàng tuần, theo thông tin từ chính quyền. Hình ảnh do cảnh sát chia sẻ cho thấy lực lượng mặc đồ bảo hộ, khẩu trang và mũ bảo hộ, kiểm tra các phòng với tường đen khét và đồ đạc bị cháy thành tro, đồng thời lội qua nước dập lửa.

Ảnh: Reuters

Số người sinh sống tại các tòa nhà lên đến hơn 4.000, theo dữ liệu điều tra dân số. Những cư dân may mắn thoát nạn giờ phải tìm cách ổn định cuộc sống. Hơn 1.100 người đã được chuyển từ các trung tâm tạm cư sang nhà tạm, trong khi 680 người khác được bố trí tại ký túc xá hoặc khách sạn. Chính quyền cũng hỗ trợ khẩn cấp 10.000 HKD (khoảng 33,8 triệu đồng) cho mỗi hộ gia đình và cung cấp các dịch vụ đặc biệt để cấp lại chứng minh nhân dân, hộ chiếu và giấy đăng ký kết hôn.

Người dân Wang Fuk Court từng được cảnh báo vào năm ngoái rằng họ đối mặt “rủi ro cháy nổ tương đối thấp” sau khi phản ánh nguy cơ từ các công trình cải tạo, theo Sở Lao động Hong Kong. Vào tháng 9/2024, cư dân đã nêu lo ngại về khả năng dễ cháy của lưới bảo vệ giàn giáo mà nhà thầu sử dụng.

Vụ hỏa hoạn là thảm họa chết người nhất tại Hong Kong kể từ năm 1948, khi 176 người thiệt mạng trong một vụ cháy nhà kho.

Nguồn: Reuters