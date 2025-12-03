Malaysia nối lại chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370

Bộ Giao thông Malaysia cho biết chiến dịch tìm kiếm chuyến bay MH370 mất tích sẽ được nối lại vào ngày 30/12. Quyết định này được công bố sau hơn 10 năm kể từ khi chiếc máy bay trên hành trình tới Bắc Kinh biến mất, trở thành một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới.

Theo Bộ Giao thông Malaysia, Ocean Infinity, đơn vị đã tham gia ở các giai đoạn tìm kiếm trước đây, được xác nhận là sẽ triển khai hoạt động khảo sát dưới đáy biển trong khoảng 55 ngày, tiến hành gián đoạn tùy theo điều kiện thực địa và thời tiết.

Chiếc máy bay Boeing 777-200ER mang số đăng ký 9M-MRO của Malaysia Airlines mất tích bí ẩn.

MH370 của Malaysia Airlines là máy bay Boeing 777. Chuyến bay MH370 khởi hành từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, chở 12 thành viên phi hành đoàn người Malaysia và 227 hành khách, biến mất khỏi màn hình radar kiểm soát không lưu vào ngày 8/3/2014. Đến nay, số phận của MH370 vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Nỗ lực tìm kiếm gần nhất ở khu vực phía Nam Ấn Độ Dương diễn ra vào tháng 4 năm nay nhưng phải tạm dừng do thời tiết xấu.

Các nỗ lực trước đó, kể cả chiến dịch quốc tế quy mô nhất từng diễn ra ở Nam Ấn Độ Dương, đã không xác định được vị trí chính xác của phần thân máy bay. Trong những năm sau thảm kịch, một số mảnh vỡ được tìm thấy trôi dạt vào bờ biển Đông Phi và các đảo ở Ấn Độ Dương, song các mẫu đó chưa đủ để giải mã hoàn toàn câu chuyện về vị trí rơi chính xác và diễn biến cuối cùng của MH370.

Theo các chuyên gia, tính chất phức tạp của khảo sát đáy biển, sự kết hợp vùng tìm kiếm rộng lớn, đáy biển đa dạng và điều kiện thời tiết khắc nghiệt, là những yếu tố khiến xác suất tìm thấy vẫn khó đoán trước.

Cho đến nay, nhiều giả thuyết đã được đưa ra nhằm lý giải nguyên nhân máy bay biến mất, nhưng không giả thuyết nào được chứng minh một cách thuyết phục. Bản báo cáo cuối cùng công bố năm 2018 chỉ ra loạt sai sót trong kiểm soát không lưu và cho rằng đường bay của MH370 đã bị điều chỉnh thủ công.