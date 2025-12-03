Phát hiện mỏ vàng hơn 1.400 tấn, thân quặng sâu 1.250m: Chính quyền lập tức phong tỏa toàn khu vực

Siêu mỏ vàng "nghìn tấn" lần đầu được chứng minh trong lịch sử Trung Quốc

Theo Bộ Tài nguyên Trung Quốc cùng các báo cáo từ CCTV và Sina Finance, Đại Đông Câu được xác định là mỏ vàng đơn thể đầu tiên vượt mốc nghìn tấn kể từ khi nước này thành lập. Mỏ nằm tại vùng Liêu Đông, cách thành phố Cái Châu khoảng 13 km về phía đông bắc, thuộc cụm khoáng sản rìa đông bắc khối Hoa Bắc vốn là nơi tập trung nhiều thân quặng kim loại có giá trị cao.

Đại Đông Câu được xác định là mỏ vàng đơn thể đầu tiên vượt mốc nghìn tấn kể từ khi nước này thành lập. (Ảnh: Sohu)

Báo cáo chính thức ghi nhận Đại Đông Câu có 25,86 tỷ tấn quặng vàng, với trữ lượng vàng kim loại đạt 1.444,49 tấn và giá trị hiện tại gần 193 tỷ USD, một con số đủ khiến thị trường kim loại quý toàn cầu lập tức chú ý. Với hàm lượng trung bình 0,56 g/tấn thì nó được đánh giá là một mỏ vàng thấp cấp nhưng siêu lớn, phù hợp khai thác lộ thiên quy mô công nghiệp.

Đây đồng thời là phát hiện khoáng sản có ý nghĩa chiến lược, đưa tỉnh Liêu Ninh từ vị trí thứ 19 vươn lên nhóm những địa phương giàu vàng nhất Trung Quốc.

Việc chứng minh Đại Đông Câu là mỏ vàng "nghìn tấn" khép lại hành trình khảo sát kéo dài hơn 40 năm. (Ảnh: Bộ Tài nguyên Trung Quốc)

Việc chứng minh Đại Đông Câu là mỏ vàng "nghìn tấn" khép lại hành trình khảo sát kéo dài hơn 40 năm. Từ manh mối khoáng hóa được phát hiện vào năm 1983, đến cuộc khảo sát quy mô năm 1990 do Đội địa chất số 5 Liêu Ninh thực hiện, sau đó là nhiều vòng thăm dò chuyên sâu bắt đầu từ năm 2009, dự án mới chính thức bước vào giai đoạn bứt phá từ năm 2023 khi Liêu Ninh cấp phép thăm dò và hợp tác cùng Tập đoàn vàng Trung Quốc.

Tháng 9/2025, Bộ Tài nguyên công bố kết quả sơ bộ với trữ lượng gần 1.500 tấn; đến tháng 11, số liệu được hoàn thiện và đưa ra con số cuối cùng: 1.444,49 tấn vàng kim loại, biến Đại Đông Câu thành mỏ vàng có trữ lượng lớn nhất từng được phát hiện tại nước này trong hơn 70 năm qua.

Cấu trúc địa chất phức tạp hé lộ giá trị khổng lồ của mỏ

Đại Đông Câu thuộc loại mỏ vàng dạng tổ hợp đá mạch thạch anh là đá biến chất bị biến đổi, nơi thân quặng chủ yếu phân bố trong đá sericit phyllite của hệ tầng Cái Huyện. Nơi đây chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của hoạt động magma thời Trung sinh, đặc biệt là đá quartz diorite, tạo nên môi trường khoáng hóa vàng – bạc – sulfua mang tính đặc trưng. Các thân quặng kéo dài hàng km, độ dày thay đổi từ vài mét đến hơn 60 m, phân bố dưới dạng tầng, mạch và mạng lưới mạch thạch anh – sulfua có mật độ cao. Nhiều thân quặng giàu vàng được xác nhận có chiều sâu vượt 400–500 m, một số vị trí có thể kéo dài đến 1.250 m theo kết quả khoan thăm dò mới nhất.

Đại Đông Câu thuộc loại mỏ vàng dạng tổ hợp đá mạch thạch anh là đá biến chất bị biến đổi. (Ảnh: CCTV)

Khu vực cũng có dấu hiệu khoáng hóa liên tục xuống sâu dưới mức âm 720 m là ngưỡng hiện tại được sử dụng để tính trữ lượng, đồng nghĩa rằng con số 1.444,49 tấn vàng nhiều khả năng chưa phải giá trị cuối cùng. Mỏ xuất hiện đầy đủ ba giai đoạn tạo quặng quan trọng: từ vàng gắn trong pyrit trầm tích ban đầu, chuyển sang khoáng hóa biến chất, và mạnh nhất là giai đoạn nhiệt dịch muộn mang vàng tự sinh, vàng, bạc khoáng và các sulfua kim loại khác. Điều này giúp lý giải vì sao mỏ có hàm lượng vàng thấp nhưng tổng trữ lượng lại đạt quy mô siêu lớn, phù hợp khai thác lộ thiên với công nghệ tuyển khoáng hiện đại.

Quá trình khảo sát "siêu tốc": gần 1.000 nhân lực rút ngắn tiến độ xuống 15 tháng

Theo Bộ Tài nguyên, một điểm đột phá của dự án Đại Đông Câu là tốc độ khảo sát "khó tưởng tượng" cho một mỏ có quy mô nghìn tấn. Gần 1.000 kỹ sư, chuyên gia địa chất và công nhân đã làm việc liên tục, ứng dụng mô hình 3D toàn diện và công nghệ khoan điều khiển biến tần trong địa tầng nghìn tấm đá phiến là kỹ thuật lần đầu tiên được sử dụng tại Trung Quốc. Nhờ đó, thời gian thăm dò được rút ngắn từ vài năm xuống chỉ còn 15 tháng, tạo nên mô hình ngắn chu kỳ – chất lượng cao trong công tác tìm kiếm khoáng sản.

Theo Bộ Tài nguyên, một điểm đột phá của dự án Đại Đông Câu là tốc độ khảo sát "khó tưởng tượng" cho một mỏ có quy mô nghìn tấn. (Ảnh: Sohu)

Việc phát hiện Đại Đông Câu được xem là bước ngoặt quan trọng đối với chiến lược vàng của Trung Quốc trong bối cảnh nhu cầu dự trữ kim loại quý, sản xuất công nghệ cao và an ninh tài nguyên ngày càng tăng. Với hơn 1.400 tấn vàng được chứng minh, Trung Quốc có thể củng cố năng lực tự chủ vàng, giảm phụ thuộc nhập khẩu và hỗ trợ ổn định tài chính quốc gia trong dài hạn. Về mặt kinh tế – xã hội, Đại Đông Câu được kỳ vọng mang lại cú hích lớn cho Liêu Ninh là một tỉnh trọng điểm trong chiến lược "phục hưng Đông Bắc". Mỏ vàng siêu lớn này sẽ thúc đẩy việc làm, tăng thu ngân sách, hỗ trợ phát triển hạ tầng và hình thành cụm công nghiệp vàng hiện đại mang tầm quốc gia.

Hiện mỏ Đại Đông Câu vẫn đang trong trạng thái kiểm soát nghiêm ngặt, các đoàn địa chất tiếp tục khảo sát sâu hơn dưới mức âm 720 m để xác định đầy đủ quy mô khoáng hóa trước khi bước vào giai đoạn thiết kế khai thác. Những báo cáo tiếp theo dự kiến sẽ tiếp tục làm rõ liệu đây có thể trở thành một siêu mỏ vàng cấp thế giới với trữ lượng vượt xa con số hiện tại.