2 cô gái Việt vận chuyển 31kg cần sa khô qua sân bay Nhật, giá trị tới 25 tỷ đồng: Vụ thu giữ lớn nhất từ trước đến nay

Phạm Trang, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 11:29 03/12/2025
Nhà chức trách Nhật Bản vừa thu giữ lượng lớn cần sa khô. Được biết, đây là vụ vận chuyển cần sa lớn nhất từng bị phát hiện tại sân bay Kansai.

Hai phụ nữ quốc tịch Việt Nam đã bị truy tố với cáo buộc vận chuyển trái phép số lượng cần sa khổng lồ này.

Lượng lớn cần sa khô bị thu giữ

Lượng lớn cần sa khô bị thu giữ





Hình ảnh nghi phạm bị bắt giữ

Hình ảnh nghi phạm bị bắt giữ

Theo cơ quan điều tra, bị can Ta Thi Linh, 26 tuổi, và Hoang Thuy Tien, 25 tuổi, bị buộc tội vi phạm Luật kiểm soát ma túy sau khi mang khoảng 31kg cần sa khô từ Thái Lan vào Nhật Bản vào tháng 10 năm 2025. Số hàng được giấu trong vali, có tổng giá trị ước tính lên tới khoảng 150 triệu yên (khoảng 25 tỷ đồng). Đây là vụ thu giữ cần sa lớn nhất từng được ghi nhận tại sân bay Kansai.

Cảnh sát cho biết, chưa công bố lời khai hay quan điểm nhận tội của hai bị can. Tuy nhiên, dựa trên quy mô và cách thức vận chuyển, lực lượng chức năng nghi ngờ đây là một phần của hoạt động phạm tội mang tính tổ chức và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Nguồn: FNN

