Quái vật Trùng Khánh "trỗi dậy" từ đá đỏ tía, nặng hàng chục tấn

Theo nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports, loài quái vật mới được đặt danh pháp khoa học là Mamenchisaurus sanjiangensis, đã lộ diện từ đá trầm tích màu đỏ tía thuộc hệ tầng Shaximiao ở TP Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc.

Nó là một thành viên của chi Mamenchisaurus, họ Mamenchisauridae, phân bộ khủng long chân thằn lằn Sauropoda.

Quái vật thuộc chi Mamenchisaurus ở Trung Quốc cổ đại - Ảnh đồ họa: Júlia d'Oliveira.

Cũng như các khủng long chân thằn lằn khác, loài mới này nổi bật với thân hình đồ sộ, chiếc cổ rất dài, đuôi dài, chân to khỏe như cột đình. Cổ của chi Mamenchisaurus được cho là dài hơn đáng kể so với các chi khác trong "gia tộc".

Các nhà khoa học chưa ước tính được kích thước cụ thể của loài quái vật mới này, nhưng tất cả các thành viên thuộc họ Mamenchisaurus đều rất to lớn với thân hình dài trên dưới 20 m, có con lên tới 30 m, nặng hàng chục tấn.

Con quái vật này sống ở khu vực nay là Trùng Khánh - Trung Quốc vào khoảng 160 triệu năm trước, tức kỷ Jura.

Mamenchisaurus sanjiangensis đã đóng góp thêm bằng chứng cho thấy khủng long chân thằn lằn ở châu Á vô cùng đa dạng và cung cấp thêm thông tin giúp hiểu được lịch sử tiến hóa của gia tộc động vật khổng lồ này ở Trung Quốc.

"Các đơn vị trầm tích cuối kỷ Jura của Trung Quốc lưu giữ nhiều hồ sơ về sauropod hầu hết trong số đó có Mamenchisaurids" - tiến sĩ Hui Dai, nhà cổ sinh vật học tại Viện Cổ sinh vật học Trùng Khánh (Trung Quốc) nói với Sci-News.

Sự thống trị của quần thể khủng long chân thằn lằn châu Á khá khác biệt so với sự thống trị của các nhóm khủng long cùng thời ở châu Âu và châu Mỹ.

Các nhà nghiên cứu cho rằng khu vực Đông Á vào kỷ Jura đã bị cô lập khỏi phía Tây siêu lục địa phương Bắc Laurasia, cũng như tách biệt với siêu lục địa phương Nam Gondwana, dẫn đến hệ động thực vật mang nhiều nét riêng độc đáo.